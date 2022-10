Rencontre avec le Fisker Ocean, le concurrent sérieux du Tesla Model Y

Nous avons revu le Fisker Ocean. À quelques semaines des premières livraisons, le SUV 100 % électrique paraît bientôt prêt à défier Tesla.

Vous ne connaissez peut-être pas la marque Fisker, cependant, le PDG Henrik Fisker a une longue expérience dans le monde de l’automobile. C’est le concepteur de voitures comme l’Aston Martin DB9. Et, contrairement à de nombreuses nouvelles marques, Fisker a déjà une longue histoire. La Fisker Ocean n’est pas la première tentative d’Henrik Fisker de fabriquer sa propre voiture. En 2011, il a développé et produit la Fisker Karma, une berline sportive rechargeable (qui a été un échec). Toutefois, sa nouvelle voiture, l’Ocean, est un SUV compact 100 % électrique. Il vient se frotter au Tesla Model Y.

Pour l’instant, la version de production finale du Fisker Ocean n’est pas prête. Néanmoins, la version dévoilée au Mondial adopte des finitions impressionnantes, bien plus la version que l’on a croisée en début d’année au CES 2022.

Sur le papier, c’est un quasi sans-faute

À première vue, si Fisker peut produire l’Ocean à son prix cible avec les caractéristiques indiquées, il proposera l’un des véhicules électriques les plus performants du marché. À n’en pas douter. Si l’on rajoute à ça que ce SUV est construit par Magna Steyr, cela devrait être considéré comme un gros point de confiance. Magna ne déconne pas, ils ont construit la Toyota Supra 2021, la Mercedes Classe G, ainsi que certaines BMW. D’autant plus qu’ils sont également le fabricant de pièces numéro 1 et le troisième constructeur automobile au monde.

Comme vous pouvez le voir, l’Ocean ressemble à un Range Rover. C’est un gros SUV qui offre pourtant une approche écologique. Il adopte un toit solaire (jusqu’à 3 000 km récupérés par an), un intérieur végétalien, des matériaux à faible teneur en COV, des jantes en matière recyclée… On ne peut que saluer cette approche.

Avant aujourd’hui, nous avions vu plusieurs photos et des vidéos du Fisker Ocean. Bien que toutes les images soient vraiment belles, elles ne rendaient pas justice à ce SUV électrique. Le gabarit est grand, mais pas démesuré pour la longueur de 4,77 m, mais attention à la largeur de 1,99 m qui handicapera dans les parkings… Le coffre arrière nous a semblé grands, cependant aucun « frunk » (coffre avant) n’est disponible.

Dans l’ensemble, l’intérieur du Fisker Ocean est très spacieux. À l’avant du véhicule, les sièges du conducteur et du passager offrent beaucoup d’espace pour les jambes. Les sièges conducteur et passager sont confortables. Les textures utilisées partout étaient agréables, y compris le tableau de bord.

En tant que technophile, j’ai surtout retenu l’immense écran central de 17,1 pouces. Il impressionne en position verticale en roulant ou horizontale pour regarder un film à l’arrêt. Les fans de Tesla Model 3 ou Model S y trouveront tous leur compte… Mais malheureusement, impossible de tester ses menus, pas plus que la sono HyperSound de 500 watts et 16 haut-parleurs. Dommage, ça ne sera pas pour cette fois. Le modèle du Mondial faisait tourner une démo. L’instrumentation est, elle, affichée sur un petit écran derrière le volant. Il y a aussi un petit écran à l’arrière dans l’accoudoir central, pour régler la climatisation et le chauffage.

En matière de technologie, l’Ocean coche toutes les cases, du moins sur le papier. Cela comprend un ensemble complet de fonctions avancées d’assistance à la conduite (ADAS) et de sécurité appelées Fisker Intelligent Pilot, le stationnement auto park, une vue à 360 degrés, la connectivité 4G, les mises à jour OTA, le smartphone qui sert de clé et ainsi de suite. Il n’aura rien à envier à une Tesla.

Pour rappel, le tarif d’entrée de gamme (Sport) sera de 41 900 euros, soit 35 900 euros une fois le bonus écologique déduit. Un seul moteur avec une transmission aux roues arrière. Ensuite vient le Fisker Ocean Ultra, avec 610 km en cycle WLTP, une transmission intégrale avec deux moteurs et un tarif de 57 500 euros (soit 55 500 euros). Enfin, il y a version Extreme, 69 950 euros ans aucun bonus, pour 630 km d’autonomie en cycle WLTP et le toit OpenSolar (panneaux solaires).



Concurrent sérieux de Tesla

S’ils arrivent à mettre le Fisker Ocean en production — et s’ils tiennent toutes leurs promesses — ce sera un concurrent sérieux de Tesla. Ce SUV affiche des prestations haut de gamme pour un tarif inférieur au Model Y.

