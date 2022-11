Voitures électriques : les aides à la conduite sont bien plus utiles qu’on ne le pense

D’après une récente étude, des technologies comme l’avertissement de collision avant et le freinage automatique d’urgence réduisent le nombre de collisions à l’avant et à l’arrière de 50 %.

Les voitures sont de plus en plus équipées de technologies d’aide à la conduite. Certaines deviennent même quasi-obligatoires pour récolter une bonne note aux crash-tests Euro NCAP.

Et même si certaines de ces aides à la conduite ne sont pas forcément indispensables, voire même « de trop » dans les voitures récentes (on en compte parfois plus d’une quarantaine dans un modèle haut de gamme), certaines sont beaucoup plus utiles qu’on ne l’imagine.

Des aides devenues indispensables

C’est ce que vient de mettre en lumière le Partnership for Analytics Research in Traffic Safety (PARTS), qui a publié les résultats de la plus grande étude réalisée à ce jour sur l’efficacité réelle des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) dans nos voitures modernes.

L’étude montre que les véhicules équipés d’un système d’alerte en cas de collision et d’un système de freinage d’urgence automatique ont réduit environ de moitié les chocs aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. En outre, le freinage automatique d’urgence donne, dans la majorité des cas, de très bons résultats dans toutes les conditions, même lorsque la chaussée, les conditions météorologiques et l’éclairage ne sont pas idéaux.

L’étude montre également que les systèmes de maintien dans la voie et l’assistance au centrage dans la voie sont efficaces et permettent de réduire le nombre d’accidents graves.

Rappelons également que l’Autopilot de Tesla évite chaque jour environ 40 accidents « bêtes » : lorsque le conducteur appui, par erreur, sur l’accélérateur et non pas sur le frein.

Les constructeurs et le législateur main dans la main

Plusieurs constructeurs ont participé à cette étude, à savoir Honda, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Stellantis, Subaru et Toyota. Ensemble, ces partenaires industriels représentaient plus de 65 % du marché américain. Récemment, Ford a rejoint également ce partenariat visant à encore améliorer ces technologies, portant ainsi la part à plus de 80 % aux USA.

En Europe, comme énoncé plus haut, ces systèmes d’aide à la conduite sont régulièrement scrutés par l’organisme Euro NCAP. Récemment, il y a eu de nombreux changements. Parmi eux, il y a eu l’arrivée d’un nouveau protocole concernant les aides à la conduite, avec une série de tests beaucoup plus complexes que par le passé.

Les aides sont maintenant testées pour mettre en lumière leur comportement dans des situations de la vie courante, tels que le trafic autoroutier ou sur les routes fréquentées, mais aussi dans des situations moins courantes, comme lors de l’évitement d’un obstacle sur la route ou le freinage automatique d’urgence en cas d’un soudain ralentissement imprévu.

