Un peu à la traîne, Suzuki annonce sa première voiture électrique et joue sur les mots avec l’autonomie

Un peu dépassé par ses rivaux, Suzuki prévoit de lancer son premier véhicule 100 % électrique en 2025. Mais avant, la firme japonaise dévoile un inédit concept-car, baptisé eVX, chargé d'annoncer cette future voiture électrique tant attendue.

Dès 2035, tous les constructeurs présents en Europe auront l’obligation de ne vendre que des voitures électriques. S’il existe quelques dérogations pour les marques vendant très peu de véhicules chaque année, tous les généralistes seront concernés.

Si la plupart ont déjà commencé à bien développer leur gamme électrique, comme Volvo, qui ne propose plus que des modèles électrifiés ou encore Volkswagen, d’autres sont en bonne voie. C’est notamment le cas de Ford, qui arrête la production de la Fiesta pour se concentrer sur l’électrique.

Un retard à rattraper

En revanche, certains ont encore à la traîne. C’est notamment le cas de Suzuki, qui se contente de proposer des véhicules hybrides, rechargeables ou non, comme les Across, S-Cross et autres Swift. Mais pour l’heure, il n’y a pas la moindre trace d’un quelconque modèle électrique. Ce qui risque de poser problème dans très peu de temps pour le constructeur, alors que l’Europe veut aussi mettre fin à ces motorisations à termes. Autant dire que la marque est bien décidée à rattraper son retard rapidement.

Pour cela, celle-ci a profité du salon de Delhi, qui ouvre ses portes ce jeudi 12 janvier jusqu’au dimanche 15, pour dévoiler non pas, un modèle de série mais un concept-car. Baptisé Suzuki eVX, celui-ci préfigure le premier véhicule électrique de la marque, comme le précise le communiqué officiel. Pour l’heure, peu d’informations ont été révélées à son sujet, mais la marque explique que son objectif est « de capitaliser sur 50 ans d’expertise 4×4 […] en appliquant ce savoir-faire aux véhicules 100% électriques« .

Long de 4,30 mètres, le concept annonce donc un SUV compact qui boxera dans une catégorie très concurrentielle, face aux Peugeot e-2008, Volvo XC40 Recharge et autres Renault Mégane E-Tech. La largeur est affichée à 1,80 mètre pour 1,60 mètre de haut. C’est à peu près les seules données officielles concernant cet eVX, qui affiche un style inédit, annonçant une nouvelle stratégie en termes de design pour la marque.

À l’avant, les feux nous rappellent la Citroën ë-C4, tandis que la partie arrière nous ferait plus penser aux XC40 justement. Un étonnant mélange des genres et un style futuriste, qui devrait être assez proche du modèle de série. En revanche, pas un mot n’a été dit sur l’intérieur à ce stade.

Une autonomie correcte

Pour l’instant, Suzuki n’est pas très loquace au sujet de ce concept-car, qui annonce pourtant un virage à 180°, tant en termes de design que de motorisation. Nous avons en effet sous les yeux ni plus ni moins que le tout premier modèle 100 % électrique du constructeur. Et pourtant, les données techniques sont encore mystérieuses. Tout juste la firme précise t-elle que le concept embarque une batterie de 60 kWh, offrant une autonomie de 550 kilomètres.

Une donnée basée sur le cycle d’homologation indien MIDC, bien plus optimiste que notre WLTP européen comme le précisait Auto Car India il y a quelques mois et comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous. Le MIDC (ARAI) n’essaye pas les voitures électriques à hautes vitesses, là où elles consomment le plus. On voit ainsi que la Kona Electric annoncée à 452 km sur le cycle MIDC tient 282 km en ville…

Il faudra donc s’attendre à un chiffre un peu plus bas en Europe. Suzuki annonce également que son SUV électrique sera doté d’une transmission intégrale, ce qui laisse penser qu’une architecture à deux moteurs sera proposée. Mais pour l’heure, pas un seul mot sur la puissance de ce futur véhicule.

Il faudra encore faire preuve de patience avant de voir arriver la version de série de ce Suzuki eVX, puisque celle-ci ne devrait pas voir le jour avant 2025. Celui-ci devrait alors être produit en Inde, pays dans lequel la marque vient d’ouvrir une usine dédiée à la production de batteries. Ce modèle aura une vocation mondiale et sera bien intégré au catalogue européen au cours des prochaines années.

Il y a quelques mois, la firme nippone faisait parler d’elle en dévoilant une technologie insolite de recyclage de batteries, réutilisée afin de faire fonctionner des lampadaires. Une idée similaire à Nissan, qui avait fait pareil avec des accumulateurs de Leaf en 2018.

