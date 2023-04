Un des plus grands constructeurs automobiles ne veut plus d’Apple CarPlay ni d’Android Auto

Pas d'Android Auto ni d'Apple CarPlay. Ce constructeur automobile américain veut intégrer les applications nativement et ne surtout pas passer par votre smartphone.

General Motors (GM), l’un des plus grands constructeurs automobiles américains, a pris une décision surprenante en annonçant qu’il n’intégrera plus CarPlay et Android Auto sur ses futurs véhicules électriques, à partir du prochain Chevrolet Blazer EV qui arrivera au troisième trimestre 2023.

Android Automotive, sans CarPlay ni Android Auto

Au lieu de son système maison, GM travaille actuellement sur le développement d’un nouveau système d’infodivertissement basé sur Android Automotive. Différent d’Android Auto, Google propose Android Automotive, déjà présent chez Renault, Polestar, Volvo, Honda et bientôt BMW et Volkswagen Group. Il s’agit d’un système d’infodivertissement autonome et embarqué, très proche de celui que l’on a sur nos smartphones.

Ce choix d’utiliser Android Automotive ne justifie pas, techniquement, le choix d’arrêter de proposer Android Auto et Apple CarPlay. GM a décidé de ne pas permettre à d’autres entreprises d’exploiter les écrans de ses futures voitures électriques. Mike Himche, directeur de l’expérience numérique de l’habitacle, explique : « Nous ne voulons pas développer des fonctions qui dépendent du smartphone de l’utilisateur ».

C’est une stratégie comparable à celle de Tesla. Les futurs propriétaires de la Chevrolet Blazer EV bénéficieront gratuitement de Google Maps et de Google Assistant pendant 8 ans. Le système sera également compatible avec Spotify, Audible et ainsi de suite. GM promet ainsi de nombreuses applications natives grâce, entre autres, à l’écosystème du Play Store. Pour utiliser son smartphone, en source audio, il faudra utiliser la connectivité Bluetooth.

Dans la même veine, Smart avait initialement pris la décision d’abandonner également CarPlay et Android Auto pour sa nouvelle génération de véhicules électriques, la Smart #1. Toutefois, face aux retours des clients et à la demande croissante pour la compatibilité avec ces systèmes populaires, Smart a finalement fait marche arrière. Le constructeur a choisi de réintégrer CarPlay et Android Auto dans sa Smart #1, dans une future mise à jour OTA, montrant ainsi l’importance de prendre en compte les préférences et les attentes des consommateurs dans le développement de nouvelles technologie.

