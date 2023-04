Zeekr X : la concurrente de la Tesla Model 3 arrive enfin avec une fonctionnalité inédite

Le groupe chinois Geely vient de lever le voile sur la nouvelle voiture électrique, Zeekr X, destinée notamment à l'Europe. Reposant sur la base de la future Volvo EX30 et de l'actuelle Smart #1, elle apporte de nombreuses innovations intéressantes, dont une inédite sur une voiture. On fait le point sur tout ce qu'il faut savoir au sujet de cette nouvelle concurrente aux Tesla Model Y, Renault Mégane E-Tech, MG4 et la future Peugeot e-3008.

La Zeekr X est l’une des voitures électriques les plus attendues de l’année. Produite par le géant chinois Geely (Volvo, Lotus, Link & Co, Smart, etc.) sous la marque Zeekr (à qui l’on doit la Zeekr 001, la voiture électriques aux 1 000 km d’autonomie), elle repose sur la même base que la Smart #1 et que la future Volvo EX30. Au programme : une voiture électrique compacte, qui a en ligne de mire les Renault Mégane E-Tech et autres Volkswagen ID.3 ou MG4. Bonne nouvelle : la Zeekr X sera la première voiture électrique du constructeur à faire son arrivée en Europe.

Le teasing avait démarré il y a quelques mois désormais, et si nous connaissions son design et son intérieur, il nous manquait encore beaucoup d’informations concernant sa fiche technique. À l’occasion d’une conférence de presse diffusée sur la page Weibo du constructeur, Zeekr en a profité pour dévoiler officiellement son nouveau modèle. On peut trouver toutes les informations techniques sur le site chinois de la marque, en attendant une communication européenne en bonne et due forme.

Une autonomie supérieure à 400 km

La base technique n’est pas une grosse surprise en soi : on trouve une batterie d’une capacité de 66 kWh de chez CATL, proposant une autonomie comprise entre 500 et 560 km sur le cycle chinois CLTC. Sur le cycle européen WLTP, on devrait tourner autour des 450 km d’autonomie pour la version la moins puissante, et environ 400 km pour la version à transmission intégrale la plus puissante. Ce qui est largement suffisant pour relier Paris à Marseille avec quelques arrêts de recharge.

La version propulsion propose 200 kW (271 ch) et un couple de 343 Nm pour un 0 à 100 km/h expédié en 5,8 secondes. La version à transmission intégrale dotée de deux moteurs grimpe à 315 ch (428 ch) et 543 Nm de couple pour abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 Performance réalise le même exercice en 3,3 secondes, et la Smart #1 Brabus en 3,9 secondes, qui a quelques problèmes de tenue de route. Le freinage de 100 à 0 km/h est annoncé en 34,5 mètres.

Toutes les versions sont livrées avec une pompe à chaleur, permettant d’améliorer l’autonomie en hiver, ainsi que la charge bidirectionnelle V2L pour brancher des appareils électriques alimentés par la batterie.

Les dimensions d’une Peugeot 3008

En termes de dimensions, il faudra compter sur une longueur de 4,45 mètres, une largeur de 1,836 mètres, une hauteur de 1,572 mètres et un empattement intéressant de 2,75 mètres qui devrait permettre une bonne habitabilité à l’intérieur. C’est d’ailleurs plus ou moins les dimensions de la future Peugeot e-3008.

À l’intérieur de l’habitacle, la Zeekr X met l’accent sur les technologies. On trouve un écran de 8,8 pouces jouant le rôle de combiné d’instrumentation, ainsi qu’un écran de 14,6 pouces central pour l’infodivertissement. Une option permet même de le rendre électrique, afin de pouvoir le déplacer en face du siège passager. L’ensemble est basé sur la puce Snapdragon 8155 de Qualcomm. Un affichage tête haute de série est également de la partie, d’une taille de 24,3 pouces et en couleurs, avec une luminosité de 12 000 nits.

Entre les deux sièges avant, on trouve une console centrale avec un accoudoir. Celui-ci continue à l’arrière, mais devient alors un compartiment de 5,7 litres capable de refroidir ou réchauffer son contenu. Entre -15 et 50 degrés Celsius. De quoi garder au froid, ou au chaud, des aliments.

La Zeekr X embarque, de série, les phares full LED, composé de 56 LED pour chaque phare avant. Le toit panoramique est également de série, d’une superficie de 1,21 m2, permettant d’apporter beaucoup de luminosité à l’habitacle. À l’arrière, une grande LED de 1,5 mètre de long souligne la ligne de la voiture. Les rétroviseurs intègrent un avertisseur d’angle mort, et sont chauffants.

Une flopée de technologies

Comme sur une Tesla Model X, il est possible d’ouvrir les portières avant en appuyant sur un bouton. Des capteurs permettent alors d’éviter que la porte ne touche un obstacle. En parlant de la porte conducteur avant, c’est une grande première dans l’industrie automobile : un petit écran est intégré dans le pillier B, permettant d’avoir accès à différentes informations, comme la vitesse de charge et l’autonomie restante. Mais surtout, une caméra 3D (ToF) est présente, permettant de verrouiller et de déverrouiller la voiture par reconnaissance faciale.

La Zeekr X sera disponible en deux versions différentes : avec quatre ou cinq places. En version quatre places, chaque siège est individuel, et il est possible de rabattre l’assise arrière pour augmenter l’espace de stockage. Le réfrigérateur et le sièges passager avant zéro gravité (permettant de mieux se reposer) sont uniquement disponibles en version quatre place, tout comme l’écran avant motorisé.

La conduite semi-autonome est bien évidemment de la partie, avec une conduite autonome de niveau 2 grâce à un régulateur de vitesse adaptatif et une aide au maintien dans la voie. La Zeekr X embarque des caméras, des radars millimétriques ainsi que des capteurs ultrasons (que Tesla récemment supprimé de ses voitures électriques).

Pour gagner de la place, les sièges semblent être rabattables, mais Zeekr n’annonce pas le volume du coffre. Nous ne connaissons pas non plus la vitesse de recharge, et le temps qu’il faut pour passer de 10 à 80 % sur une borne de recharge rapide.

Prix et disponibilité

La Zeekr X est déjà ouverte à la commande en Chine, à partir de 189 800 yuans (environ 25 000 euros) pour la version propulsion et 209 800 yuans (environ 27 700 euros) en version à transmission intégrale. La version à quatre places réclame un supplément de 20 000 yuan (environ 2 600 euros).

Mais attention, il faut s’attendre à des prix nettement plus élevés en Europe, notamment à cause des frais logistiques d’importation, les droits de douanes et du taux de change. À titre d’exemple, la Smart #1 avait lancé sa commercialisation à 209 200 yuan (environ 27 000 euros) en version Pro+ en Chine contre 41 490 euros en Europe.

Pour la Zeekr X, on peut donc s’attendre à un prix de départ tournant autour de 40 000 euros. De quoi venir faire de l’ombre à la Tesla Model 3, mais aussi et surtout à la Renault Mégane E-Tech électrique. Nous ne connaissons pas encore sa data de commercialisation en Europe.

