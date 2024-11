Cette compacte électrique chinoise baisse son prix, et nous pourrions en profiter

Le constructeur chinois Zeekr lance une nouvelle version de sa compacte électrique X. Et bonne nouvelle, elle voit son prix baisser, ce qui pourrait aussi profiter à la version européenne. Celle-ci pourrait d’ailleurs être produite sur le Vieux Continent, afin d’échapper aux droits de douane en hausse.

Crédit : Zeekr

Encore méconnue en France, Zeekr est déjà présente en Europe avec ses voitures électriques, dont la 001 et la X. Cette dernière prend la forme d’une compacte qui chasse notamment sur les terres de la Renault Mégane E-Tech ainsi que la Volkswagen ID.3 ou le Volvo EX30, avec qui il partage la même plateforme, entre autres.

Une nouvelle version pour 2025

Si celle-ci fut officiellement lancée au cours de l’année dernière, voilà que le constructeur chinois nous gratifie déjà d’une nouvelle mouture, légèrement revue et corrigée, qui vient tout juste d’être dévoilée sur le site officiel de Zeekr. Mais alors, quelles sont les principales évolutions de cette nouvelle déclinaison, déjà commercialisée en Chine et qui devrait ensuite faire son arrivée chez nous ? En fait, il faut savoir qu’elles sont assez minimes, comme l’explique le site spécialisé Car News China.

Ce dernier nous indique que le style extérieur de la compacte est en fait strictement inchangé par rapport à la version déjà vendue chez nous. Nous retrouvons une face avant aisément reconnaissable, avec ses feux à LED et son bouclier assez imposant. Les dimensions sont aussi identiques, puisque la voiture mesure 4,45 mètres de long pour 1,84 mètre de large et 1,57 mètre de haut. Mais en réalité, il y a tout de même deux évolutions en ce qui concerne le design de la Zeekr X.

Crédit : Zeekr

Il s’agit d’abord de l’arrivée d’une nouvelle teinte noire dans le catalogue, ainsi que de jantes de 18 pouces. Et c’est tout. La partie arrière ne change pas d’un iota non plus, de même que le poste de conduite. En effet, nous retrouvons une présentation déjà bien connue, qui nous rappelle un peu ce que propose Tesla notamment. À la différence près qu’ici, le conducteur a le droit à un combiné d’instrumentation numérique, qui est associé à un écran tactile de 14,6 pouces. Ce dernier peut coulisser vers le côté passager, mais on ne sait pas s’il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

L’empattement mesure quant à lui toujours 2,75 mètres, tandis que deux configurations sont disponibles, pour quatre ou cinq passagers. Le volume de coffre ne bouge logiquement pas et devrait rester affiché à 362 litres, comme nous l’avions vu dans notre prise en mains l’an dernier. En fait, les évolutions se trouvent plutôt sous le capot, puisqu’une nouvelle batterie LFP (lithium – fer – phosphate) fait son apparition dans le catalogue. Cette dernière affiche une capacité de 49 kWh et permet d’abaisser le prix de la voiture.

Un tarif en baisse

Dans cette configuration, la nouvelle Zeekr X affiche une puissance de 268 chevaux envoyés uniquement à l’arrière, tandis que le 0 à 100 km/h est réalisé en 5,8 secondes. Le constructeur annonce une autonomie de 420 kilomètres selon le cycle CLTC, ce qui donne environ 357 kilomètres avec l’homologation WLTP. Ce qui reste relativement raisonnable, même si l’on sait que les automobilistes français veulent au moins 400 kilomètres pour être réellement rassurés. Et même si cela n’est pas justifié dans les faits.

Le reste de la gamme est quant à lui inchangé, puisque les clients ont toujours le droit à la batterie de 66 kWh, qui permet de parcourir jusqu’à 560 kilomètres (476 kilomètres en cycle mixte WLTP) en une seule charge. Plusieurs niveaux de puissance sont proposés, à savoir 271 et 422 chevaux. Pour mémoire, la Zeekr X partage ses dessous avec les Volvo EX30 et autres Smart #3, puisqu’elle fait également partie du groupe chinois Geely. Mais là où elle devient intéressante, c’est du côté des prix.

Crédit : Zeekr

En effet, la compacte démarre désormais à partir de 149 900 yuans dans sa version avec sa batterie de 49 kWh. Ce qui donne environ 19 392 euros selon le taux de change. Un tarif qui risque cependant d’être revu à la hausse avec l’augmentation des droits de douane, qui vient d’être actée en Europe.

Mais Zeekr a une botte secrète, puisqu’elle pourrait produire sa compacte électrique sur le Vieux Continent, notamment au sein de l’usine de Volvo en Belgique où sera assemblé le petit EX30. De quoi potentiellement permettre à la voiture d’être aussi éligible au bonus écologique.