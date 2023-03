Des visages factices 3D et ultra réalistes nous ont fait peur, mais ont également retenu notre attention au MWC 2023. Ils permettent de prouver l'efficacité d'une reconnaissance faciale qu'on devrait trouver sur les tableaux de bord de nos voitures dans les prochaines années.

Une expression indéchiffrable, les yeux vides, elle nous fixe froidement. Frandroid a croisé une tête bien étrange dans les couloirs du MWC 2023. Celle-ci est aussi impressionnante qu’effrayante par son réalisme ultra-poussé — la texture et les détails se rapprochent incroyablement de la peau humaine. Or, c’est justement ce qui va nous permettre de comprendre le fonctionnement d’un système « Face ID » sur les voitures.

Reconnaître une personne à sa peau

Nous le savions avant d’arriver au salon tech de Barcelone, Continental s’est associé à une entreprise allemande baptisée Trinamix pour concevoir une solution de reconnaissance faciale à embarquer dans les voitures.

Nous sommes donc allés sur le stand de Trinamix pour découvrir de plus près sa technologie qui va un cran plus loin que les systèmes de reconnaissances faciales déjà existantes. En plus de pouvoir authentifier une personne grâce aux traits du visage, les algorithmes de la firme savent aussi reconnaître quelqu’un à sa peau.

Une manière de renforcer encore plus la fiabilité de la reconnaissance faciale puisqu’elle est censée ne jamais se faire avoir par une photo ni même par un modèle 3D de votre visage, aussi réaliste soit-il. Pour le dire autrement, les concepteurs de cette technologie montrent qu’elle ne tombera pas dans les pièges, même les mieux élaborés. En conséquence, elle doit vous protéger sans faille au quotidien puisque qui peut le plus peut le moins.

Une reconnaissance faciale plus sécurisée

C’est justement pour faire la démonstration de cette sécurité optimisée que Trinamix expose des têtes aussi flippantes sur son stand. Les visages reproduisent fidèlement ceux des membres de l’équipe présents sur place. Grâce à ces accessoires dignes d’Halloween, les représentants de la firme peuvent faire leurs démonstrations.

Avant d’aborder la question de l’intégration dans une voiture, la démonstration en question commence sur smartphone. Trinamix a intégré une puce dans l’écran d’un téléphone pour pouvoir activer la détection de la peau.

Via une application conçue à cet effet, notre interlocuteur nous montre dans un premier temps la reconnaissance faciale sans activer la détection de la peau. Il passe la tête factice devant l’appareil et celui-ci se fait duper et valide l’accès à l’app pensant avoir affaire à un humain.

À l’inverse, dès qu’il activait l’option de détection de la peau, le smartphone affichait un message d’erreur lorsqu’on passait le masque devant les capteurs. Il fallait que le porte-parole de Trinamix présente bel et bien sa vraie tête pour que son identité soit confirmée. Pas de tricherie : nous avons nous-mêmes pu manipuler le smartphone et l’application installée pour nous assurer que ce n’était pas une simple mise en scène pour impressionner le public.

En d’autres termes, la détection de la peau humaine permet bel et bien de renforcer encore un plus la reconnaissance faciale. Place maintenant à la démonstration dans le cadre d’une voiture.

Le « Face ID » dans la voiture ne vous laissera pas dormir

Pour cette partie de la démonstration, Trinamix n’a pas installé de voiture électrique sur son petit stand ni de simulacre d’habitacle. La firme se contente d’un petit écran de tableau de bord pour montrer les capacités de sa technologie à la « Face ID ».

Là aussi, la firme intègre la technologie de reconnaissance de la peau humaine. Une personne entrant par effraction dans le véhicule ne devrait donc pas pouvoir démarrer le véhicule, car il ne pourra pas s’authentifier.

En outre, le système de reconnaissance faciale de Trinamix promet aussi de surveiller le comportement du conducteur ou de la conductrice. L’objectif est d’alerter la personne au volant dès que le système détecte des signes de fatigue ou d’inattention. C’est justement ce qui fait défaut à Tesla sur son Autopilot comme le prouve cette étude.

Ainsi, sur le tableau de bord de Trinamix, un carré « Somnolent » s’anime en rouge sur l’écran lorsque la personne positionnée en face ferme les paupières trop longtemps ou cligne répétitivement des yeux. Même chose pour la mention « Distrait » si l’on se met à regarder ailleurs sans prendre garde à ce qu’il y a en face.

Ça ne s’arrête pas là. D’autres alertes sont également au programme. Par exemple, si une personne approche trop son visage de l’écran, ce dernier prévient qu’en cas d’accident l’airbag ne pourra pas correctement se déployer et pourrait même blesser la personne. Des signalements similaires existent aussi si la reconnaissance faciale remarque que vous fumez ou téléphonez au volant.

À cet égard, rappelons que certains constructeurs proposent déjà ce genre de solution surveillant les comportements du conducteur, le forçant même parfois à regarder la route quand la conduite autonome est activée.

Enfin, Trinamix précise qu’au-delà des mises en garde contre la somnolence ou de la sécurité contre les effractions, sa reconnaissance faciale pourrait aussi servir à payer des péages d’autoroute ou des recharges sur des bornes électriques sans avoir à quitter l’habitacle de la voiture.

Encore quelques années de patience

Au-delà de Continental, l’entreprise allemande travaille déjà avec d’autres acteurs du marché automobile. Un porte-parole nous affirme que sa technologie à la sauce « Face ID » sera intégrée dans la concept car d’un constructeur dont il tait le nom.

Il ne donne pas non plus de date précise sur la présentation de ladite concept car. Notre interlocuteur laisse surtout entendre que l’on ne verra pas cette solution de reconnaissance faciale dans une voiture commercialisée avant quelques années.

Notre journaliste Omar Belkaab est à Barcelone pour couvrir le MWC 2023 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Honor.

