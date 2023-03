Voici l’intérieur inspiré de Tesla pour la future rivale de la Renault Mégane électrique

Quelques semaines après sa révélation, la nouvelle Zeekr X (003) montre désormais son poste de conduite. C'est la future rivale de la Renault Mégane E-Tech électrique. Ce dernier s'inspire très fortement des productions de Tesla, avec son grand écran tactile central et peut accueillir jusqu'à quatre personnes à son bord.

Il y a de très fortes chances que vous croisiez un jour cette nouvelle Zeekr X sur les routes européennes. En effet, la marque fait partie du groupe Geely, qui possède déjà Volvo, Lotus ou encore Polestar et Lynk & Co et qui est déjà bien établi sur le territoire. De plus, de nombreux constructeurs chinois comme BYD, Nio, Xpeng ou encore MG tentent leur chance chez nous. Alors pourquoi pas Zeekr ?

Un intérieur épuré

C’est ainsi que la firme fondée en 2021 a dévoilé au début du mois de février sa dernière création en date. Celle-ci porte le nom de Zeekr X et vient étoffer la gamme aux côtés des 001 et 009, qui sera le premier modèle à être équipé de la batterie Qilin CTP 3.0 de CATL promettant 1 000 km d’autonomie. Contrairement aux deux véhicules pré-cités, cette nouvelle arrivante adopte un positionnement plus abordable, avec un gabarit plus réduit.

Elle affiche en effet une longueur de seulement 4,45 mètres pour un empattement de 2,75 mètres identique à celui de sa cousine technique, la Smart #1 et la future Volvo EX30. Mais si aucune image de l’intérieur n’avait jusqu’alors été dévoilée, c’est désormais chose faite. C’est sur Twitter que le constructeur a posté une série de photos, montrant un poste de conduite sans surprise très dépouillé. Et certains y verront même une ressemblance avec celui des modèles Tesla.

Nous découvrons un large écran tactile d’une diagonale de 14,6 pouces selon le site Car News China qui relaie les photos publiées par le compte Weibo de la marque.. Et ce dernier possède une petite particularité, puisqu’il est fixé sur un rail qui lui permet de coulisser et de se positionner devant le passager, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous. Une fonctionnalité qui fait très gadget, comme l’écran rotatif du BYD Atto 3. Un petit combiné numérique vient assister le conducteur, mais sa taille n’a pas encore été communiquée.

Celui-ci est associé à un affichage tête-haute tandis que le conducteur peut aussi profiter d’un système de recharge par induction pour son smartphone. Au total, seulement quatre personnes peuvent prendre place à bord du petit SUV électrique, qui s’offre quelques éléments bien pratiques. C’est notamment le cas des petits porte-manteaux sur les montants de portes.

Coeur de Smart

Pour l’heure, Zeekr ne dit pas un mot sur la fiche technique de celle qui devrait rivaliser avec la Renault Mégane E-Tech quand elle arrivera en Europe. Ce qui est prévu, mais d’abord en Norvège, en Suède et aux Pays-Bas. Seulement sait-on que le 0 à 100 km/h sera réalisé en seulement trois secondes pour la version la plus puissante. Pour le reste, on sait qu’elle reposera sur la plateforme SEA de la Smart #1 et du futur Volvo EX30.

Elle pourrait ainsi reprendre le moteur électrique développant 272 chevaux et 343 Nm de couple de sa cousine sino-allemande. Elle se déclinera aussi sans doute dans une variante plus performante, qui pourrait partager ses caractéristiques avec la version Brabus, forte de 428 chevaux répartis entre les quatre roues. Mais il faudra faire preuve de patience avant d’en avoir la confirmation.

Il y a de faibles chances que le crossover, rival des Volkswagen ID.3 et autres BMW iX1 reprenne la batterie Qilin CTP 3.0, qui affiche une capacité de 140 kWh de ses grandes sœurs. On imagine que la Zeekr X s’offrira la batterie plus classique de 66 kWh de la Smart #1, limitant ainsi son autonomie à environ 400 kilomètres selon le cycle WLTP.

Elle chassera dans ce cas sur les terres des Jeep Avenger et autres Peugeot e-2008. Sa révélation officielle est prévue le 12 avril prochain, tandis que sa commercialisation débutera en Chine au 2ème trimestre. Son tarif n’a quant à lui pas encore été annoncé.

