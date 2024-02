Belle baisse de prix pour l’une des meilleures voitures électriques que nous ayons testées

Tandis que Tesla continue de baisser ses prix, le constructeur chinois Zeekr ne compte pas se laisser faire. Ce dernier annonce une chute du tarif de son SUV compact X mais pas seulement. Les clients pourront en effet profiter d’avantages supplémentaires pour l’achat d’un exemplaire.

Le marché des voitures électriques a toujours été très concurrentiel, mais cela semble s’accélérer de plus en plus au fil des années. Et pour cause, plusieurs nouveaux constructeurs font leur arrivée, venus notamment de Chine. Ce qui ne plaît d’ailleurs pas trop à Bruxelles, qui a dévoilé une série de mesures pour freiner leur offensive.

Un prix en baisse

Mais cela ne semble pas être suffisant, puisque les marques asiatiques sont de plus en plus nombreuses, comme MG, Nio ou encore BYD, qui est d’ailleurs devenu le numéro mondial de l’électrique. La firme a même dépassé Tesla, qui avait pourtant opéré de fortes baisses de prix au cours des derniers mois. En janvier 2023, ses Model 3 et Model Y avaient notamment perdu pas moins de 13 000 euros. Mais cela n’aura pas suffi, comme l’avaient prédit les spécialistes.

Un autre constructeur se lance aussi dans la grande guerre des prix, qui devrait être encore plus intense en 2024 selon BYD, qui va bientôt lancer sa nouvelle Seal U en Europe. Il s’agit de Zeekr, une jeune marque fondée en 2021 et qui est déjà présente en Europe, en Allemagne, en Suède ainsi qu’aux Pays-Bas mais pas encore en France pour le moment.

Cette dernière commercialise notamment sa 001 et sa X. Et c’est justement celle-ci qui nous intéresse à l’heure actuelle. Cette dernière, que nous avons pu tester quelques mois plus tôt prend la forme d’un SUV compact, qui chasse sur les terres des Renault Megane E-Tech, Volkswagen ID.3 et autres MG4. Reposant sur la plateforme SEA du Volvo EX30, celle-ci est en train de revoir ses tarifs à la baisse comme l’explique le site américain Electrive.

C’est ce que confirme le constructeur dans un communiqué tout juste publié. La voiture démarrait jusqu’à présent à partir de 44 990 euros chez nos voisins néerlandais et passe désormais à 42 490 euros, soit une baisse de 2 500 euros. En Suède, le SUV était affiché à 48 800 euros environ, et coûte désormais 46 900 euros, ce qui correspond à une belle chute de 1 900 euros. Enfin, en Allemagne, le prix reste stable, à partir de 44 990 euros également.

Une offre complète

En plus de revoir le tarif de son SUV à la baisse, Zeekr veut également offrir des avantages supplémentaires à ses clients. Et cela à travers sa nouvelle offre « 10 +10 +10 ». Mais de quoi s’agit-il ? En plus de la garantie de 10 ans ou 200 000 kilomètres, les clients de la marque, pourront également profiter de 10 ans de services offerts ainsi que de 10 ans de connectivité incluse. Et ce sur la Zeekr X et la Zeekr 001.

Attention, car cette offre n’est pas illimitée, puisqu’elle n’est valable que pour les clients qui feront l’acquisition de l’un de ces deux modèles entre le 6 février et le 30 avril prochain. À condition que la livraison soit effectuée avant le 31 mai 2024. La Zeekr X devrait faire son arrivée en France pour la rentrée 2024.

Pour mémoire, la Zeekr X embarque une batterie de 66 kWh fournie par le géant chinois CATL offrant une autonomie comprise entre 500 et 560 km selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 400 à 450 kilomètres avec l’homologation WLTP européenne, ce qui est cohérent avec les attentes des automobilistes français. Même si ce raisonnement est erroné et alors que la voiture peut théoriquement rallier Paris à Marseille très facilement.

Plusieurs versions sont proposées, avec des puissances comprises entre 271 et 428 chevaux, rivalisant aussi avec la Tesla Model Y et la nouvelle Peugeot e-3008. La voiture est livrée de série avec une pompe à chaleur ainsi que la charge bidirectionnelle V2L afin de brancher des appareils électriques directement sur sa prise. La conduite autonome de niveau 2 est également de la partie.