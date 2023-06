Jeep Avenger élue voiture de l’année 2023 : voici 5 raisons qui expliquent ce succès

Jeep s'offre une cure de jouvence avec son Avenger. Le premier véhicule électrique de la marque décroche même le titre de Voiture de l'Année 2023. Et il y a de très bonnes raisons à cela.

Première voiture électrique et premier titre de Voiture de l’Année 2023 pour Jeep et sa toute nouvelle Jeep Avenger. Design, motorisation, connectivité ou encore habitabilité, elle a su séduire le jury de 57 journalistes européens pour obtenir le prestigieux trophée. Et battre les 27 autres voitures retenues cette année. Tout ça, sans rien renier de l’héritage de la marque.

L’ADN de Jeep

Des SUV urbains électriques, il en existe déjà. Mais des SUV urbains électriques avec une identité visuelle forte et un ADN stylistique que l’on reconnaît au premier regard, il y en a peu.

L’Avenger reprend les marqueurs intemporels de la marque comme la fameuse calandre à sept fentes, inhérente aux productions Jeep depuis des décennies, réinterprétée ici de façon moderne. Haute sur pattes, elle arbore fièrement ses attributs de baroudeurs : des ailes bombées et des protections plastiques pour encaisser les chocs… Et toujours ce « X » dans les feux arrière, rappelant les jerrycans des modèles historiques de la marque.

La Jeep Avenger reflète à la fois l’époque dans laquelle l’automobile est entrée, sans rien renier de ses origines. Et ça, le jury ne l’a pas manqué !

Plus de 400 km d’autonomie

La polyvalence de la Jeep Avenger a joué en sa faveur pour rafler le titre de Voiture de l’Année 2023 : son moteur de 156 chevaux lui assure d’être à l’aise sur tout type de route. Quant à sa batterie de 54 kWh, elle offre 404 km d’autonomie en cycle WLTP, voire jusqu’à 550 km en ville.

Agile en milieu urbain, elle n’a pas peur d’en sortir, d’autant que la recharge à 100 kW sur borne rapide lui permet de passer de 20 à 80 % de charge en moins de 30 minutes.

Jeep ne s’est pas lancé dans l’inconnu avec sa première voiture électrique et profite des synergies du groupe Stellantis auquel elle appartient. L’Avenger repose sur une base technique solide, qui a fait ses preuves chez Peugeot, Opel ou encore DS.

Le plein d’aides à la conduite

Taillée pour la ville, la Jeep Avenger n’en oublie pas son histoire et se donne les moyens de sortir des routes goudronnées. C’est un fait rare sur le segment des voitures électriques.

Ainsi, l’aide à la descente (Hill Descent Control) fait partie de la dotation initiale pour contrôler la vitesse et la motricité en tout-terrain par exemple. Six modes de conduite viennent par ailleurs s’ajouter pour se sortir de conditions difficiles, comme dans le sable, la boue ou la neige.

Côté aides à la conduite, cette Jeep Avenger est complète. Et ce dès le premier niveau de finition : le régulateur de vitesse ou encore le freinage autonome d’urgence qui détecte les piétons et cyclistes sont de série. Un excellent rapport prix/équipements donc, qui se retrouve également sur les finitions supérieures, avec système de conduite autonome de niveau 2.

Une connectivité de pointe, et de série

La Jeep Avenger ne fait pas de compromis sur l’équipement de série, et la connectivité en fait partie intégrante. L’œil est attiré par l’écran central de 10,25 pouces qui permet de gérer l’infodivertissement, de série sur toutes les versions. L’instrumentation derrière le volant est, elle aussi, numérique.

Quid des applications ? Jeep a laissé le soin à TomTom de gérer la navigation intégrée, commandable vocalement. Et pour ceux qui souhaiteraient connecter leur smartphone, Android Auto et Apple Car Play sont de la partie. Et sans fil s’il vous plaît.

Petit à l’extérieur, spacieux à l’intérieur

N’affichant que 4,08 mètres de long, l’Avenger fait partie des SUV les plus petits de sa catégorie. Et pourtant, il se montre particulièrement accueillant à l’intérieur. Là encore, le jury de la Voiture de l’Année 2023 a souhaité récompenser sa polyvalence qui en fait plus qu’une simple citadine.

L’habitabilité de cette Jeep Avenger peut ainsi se vanter d’offrir 34 litres de rangement à l’avant pour y disposer les objets du quotidien, comme un sac à dos. Le coffre de 380 litres est lui dans la moyenne haute de la catégorie. Une grande capacité qui ne se fait pas au détriment des places arrière où deux adultes peuvent confortablement prendre place.

Une Jeep éligible au bonus écologique de 7 000 euros

Jeep n’avait jamais gagné le titre de Voiture de l’Année de son histoire. Et nul doute que les jurés qui l’ont consacrée, pour la majorité européens, ont été sensibles à la provenance de cette Avenger. Car oui, avec son moteur fabriqué en France et un assemblage en Pologne, c’est une véritable voiture européenne.

Attendue sur les routes en ce printemps 2023, la Jeep Avenger est d’ores et déjà disponible à la configuration sur le site de Jeep à un ticket d’entrée de 39 000 euros… auquel il faut encore retirer les 7 000 euros de bonus dont elle bénéficie. Soit 32 000 euros. À cela, vous avez également la possibilité de retirer 2500 euros via la prime de conversion, si vous mettez au rebut un ancien véhicule. Là encore, difficile de faire mieux à la vue des prestations globales.

D’ailleurs, les finitions supérieures, Longitude, Altitude et Summit, bénéficient, elles aussi, du bonus maximal de 7 000 euros.