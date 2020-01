Voitures électriques : un cru 2019 toujours plus dynamique pour la France

Le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) s’est fendu d’un rapport annuel revenant sur la progression des immatriculations de voitures électriques en France. Résultats : leurs parts de marché augmentent doucement, mais sûrement.

Si, en France, la démocratisation complète des véhicules électriques ne s’effectuera pas avant des années, voire des décennies, leur part au sein du marché automobile tricolore ne cesse de grimper. En témoigne le rapport annuel du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) récemment publié sur son site, et dont les chiffres certes modestes dépeignent tout de même une certaine tendance à la hausse.

Des parts de marché en hausse

« Avec 211 193 voitures neuves immatriculées en décembre 2019, le marché français a bondi de 27,7 %. Sur douze mois, les ventes de voitures neuves ont atteint 2 214 278 unités, en hausse de 1,9 % », nous dit l’étude. Autant de données importantes à mettre en perspective avec les chiffres des voitures zéro émission. Ces dernières ont justement connu une augmentation : ses parts de marché s’élèvent à 1,9 %, contre 1,4 % l’an passé.

« Celles des hybrides gonflent à 5,7 %, contre 4,9 %. La tendance va s’accélérer avec 25 nouveaux modèles électriques ou hybrides rechargeables qui arrivent sur le marché en 2020 », estime François Roudier, directeur de la communication de l’organisme, qui « regrette néanmoins un nombre trop faible de bornes de recharge (25 000 dans tout le pays) ». Attention cependant à la refonte du bonus écologique, qui pourrait porter préjudice aux constructeurs.

Le succès des ZOE et Model 3

Le site spécialisé Automobile Propre apporte des chiffres encore plus précis : en France, le nombre d’immatriculations électriques a tutoyé les 42 764 unités en 2019. Et ce grâce à la bonne forme de la Renault ZOE et Tesla Model 3, qui comptabiliseraient au total 25 272 ventes au cours des douze derniers mois. De quoi booster d’une manière considérable les chiffres du secteur.