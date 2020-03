Formule E : plusieurs étapes annulées, les monoplaces électriques ne rouleront pas à Paris

Au point mort en raison de la propagation du Coronavirus (Covid-19), le monde du sport traverse une période marquée par des annulations de compétitions à travers le monde entier. La Formule E, qui met à l’honneur des monoplaces électriques, n’est évidemment pas épargnée.

La Fédération internationale de l’Automobile (FIA) a pris des décisions fortes, mais logiques, au regard de l’expansion du Coronavirus (Covid-19) dont la propagation tente d’être stoppée aux quatre coins de la planète. Pour limiter sa diffusion, l’instance a de facto suspendu la saison 2019-2020 durant deux mois, apprend-on dans un communiqué de presse.

Paris retiré du calendrier

Conséquence de cette mesure : l’annulation de l’étape parisienne initialement tenue le 18 avril prochain. La Ville lumière n’est pas la seule concernée, puisque l’e-Prix de Séoul et de Jakarta ont également été retirés du calendrier, qui pourrait alors rependre à Berlin, sur le circuit de Berlin-Tempelhof, le 21 juin 2020.

« Il est temps de prendre des décisions responsables, et c’est pourquoi nous avons décidé de suspendre temporairement la saison et d’avancer en introduisant des mesures destinées à geler les courses qui auront lieu au cours des deux prochains mois », a officiellement annoncé Alejandro Agag, fondateur et PDG de la Formule E.

L’automobile fortement impactée par le Covid-19

Cette décision prise en coordination avec les autorités locales compétentes a bien évidemment été mise en place pour protéger le personnel, les spectateurs et l’ensemble du staff technique des écuries. L’automobile, dans son ensemble, tourne au ralenti : entre la fermeture d’usines de production en Espagne et en France ou l’annulation du salon de Genève début mars, tous les acteurs du secteur sont touchés par cette crise sanitaire mondiale.