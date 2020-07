Audi Q4 Sportback e-tron : découvrez la splendide version coupée du SUV électrique

Le constructeur allemand Audi a levé le voile sur une version coupée de son SUV électrique Q4 e-tron sous la forme d’un concept-car. Mais ce dernier a bel et bien l’intention de s’inviter sur nos routes, puisque sa production débutera dans le courant de l’année 2021.

Intronisé au salon automobile de Genève 2019, le SUV électrique Q4 e-tron avait logiquement fait son effet au regard de son design réussi. Le véhicule de la marque aux anneaux est désormais attendu en 2021, alors que sa grille tarifaire pour le moins « abordable » a depuis fait l’objet d’une fuite.

Légères évolutions esthétiques

Et pour nous faire patienter d’ici-là, le groupe d’outre-Rhin s’illustre au travers d’une version coupée répondant au nom de Q4 Sportback e-tron, présentée dans un communiqué de presse officiel. Le septième modèle électrique de la firme allemande se distingue principalement par ses évolutions visuelles.

La ligne de toit relativement basse vient ainsi mourir sur un spoiler horizontal situé au niveau du bord inférieur de la fenêtre arrière, alors qu’une bande lumineuse reliant les deux blocs optiques situés aux extrémités du véhicule revient de plus belle. Du plus bel effet, cette version coupée reflète le savoir-faire d’Audi en matière d’esthétisme.

Audi Q4 Sportback e-tron : quelles caractéristiques ?

Sur le plan technique, le Q4 Sportback e-tron partage les mêmes spécifications que sa cousine, mais se veut en revanche un centimètre plus long et plus bas :

Plateforme : MEB

Dimensions : 4,60 mètres (L) x 1,60 mètre (l) x 1,90 mètre (h)

Transmission intégrale Quattro

Moteurs : 150 kW (204 ch) à l’arrière (310 Nm de couple) ; 75 kW (102 ch) à l’avant (150 Nm de couple)

Puissance totale : 225 kW (306 ch)

Accélération : de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes

Vitesse de pointe : 180 km/h

Batterie : 82 kWh

Autonomie : 450 km, selon le cycle d’homologation WLTP (500 km avec la version propulsion)

Charge rapide : jusqu’à 125 kW, 80 % en 30 minutes

Audi promet un habitacle spacieux et confortable grâce à un empattement de 2,77 mètres et l’absence d’un tunnel de transmission. À l’intérieur, l’utilisateur pourra profiter d’une instrumentation numérique et d’un affichage tête haute avec une option en réalité augmentée qui permettra d’afficher des flèches directionnelles. À cela s’ajoute un écran tactile de 12,3 pouces propulsé par un système d’infodivertissement.

L’Audi Q4 Sportback e-tron entrera en production dans le courant du cru 2021, pour une commercialisation au cours de la même année.