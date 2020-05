Guerre des prix : l’Audi Q4 e-tron coûterait bien moins cher que le Tesla Model Y

Attendu dans le courant du cru 2021, le SUV électrique Audi Q4 e-tron s’armerait d’une grille tarifaire inférieure à la plupart de ses futurs concurrents : un tarif de 45 000 dollars, soit environ 41 000 euros, a en effet été évoqué par le média américain Car and Driver.

Pressenti pour devenir l’un des leaders de son segment, le Tesla Model Y aura-t-il finalement du fil à retordre à s’imposer comme le maître incontestable des SUV de taille intermédiaire ? La question est posée au regard des dernières informations publiées par Car and Driver au sujet de l’Audi Q4 e-tron, Sport Utility Vehicle commercialisé dans le courant de l’année 2021.

Audi Q4 e-tron : une fiche technique en partie connue

Premier véhicule électrifié de la marque aux anneaux à profiter de la plateforme MEB de Volkswagen, dont elle est la filiale, le Q4 e-tron a d’ores et déjà livré ses premiers détails techniques à l’occasion de sa première apparition lors du salon automobile de Genève 2019 : quatre roues motrices, puissance de 400 chevaux, batterie de 82 kWh, 450 kilomètres d’autonomie (selon le cycle WLTP), de 0 à 100 km/h en l’espace de 6,3 secondes.

Le média américain susmentionné croit maintenant connaître la future grille tarifaire du modèle : 45 000 dollars, soit environ 41 000 euros. Un tarif qui viendrait alors mettre de sérieux bâtons dans les roues du Tesla Model Y, dont l’entrée de gamme débute à 63 000 euros. Les Audi e-tron et e-tron Sportback, respectivement vendus à 72 300 et 74 900 euros, se feraient eux sacrément distancer.

Le fer, ils croiseront

Compte tenu des dimensions du Q4 e-tron — 4,59 mètres de long, 1,90 mètre de large et 1,61 mètre de haut –, le fleuron d’outre-Rhin compte bel et bien jouer des coudes avec son concurrent américain, le Model Y mesurant 4,75 mètres de long, 1,850 mètre de large et 1,6 mètre de haut. Cette bataille se joue actuellement sur le papier : à l’avenir, les chiffres de ventes parleront d’eux-mêmes pour déterminer un vainqueur.