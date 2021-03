Dacia Spring : les prix ont fuité, et ils seraient vraiment très bas

La nouvelle venue de chez Dacia, la Spring Électrique, devrait être disponible à la commande le 20 mars prochain, d'après une fuite sur le forum Worldscoop. Des tarifs ont aussi été publiés : le véhicule devrait chuter sous la barre des 13 000 euros avec le bonus écologique, faisant de lui l'une des électriques les plus abordables de l'année.

À partir de 12 400 euros, bonus déduit : imbattable

Fort de son image de marque low cost, Dacia rentre sur le marché de l’électrique avec un but : proposer la voiture électrique la plus abordable du marché. Les tarifs de deux finitions disponibles à la commande dès le 20 mars prochain ont fuité sur le forum Worldscoop. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils devraient être agressifs, voyez plutôt :

La Dacia Spring en finition Confort serait disponible à partir de 16 990 euros, soit 12 400 euros bonus écologique déduit

En finition Confort Plus le tarif serait fixé à 18 490 euros, soit 13 500 euros bonus écologique déduit

Pour rappel, le bonus écologique est limité à 27 % du prix du véhicule, c’est pourquoi dans le cas de la Spring, il n’atteint pas 7000 euros comme c’est le cas pour de nombreuses autres voitures électriques.

La citadine au look SUV arrivera avant l’automne

Si les premières précommandes seront possibles avant le printemps, la Dacia Spring ne devrait arriver sur les routes françaises qu’en septembre, laissant d’ici là la place à la Twingo électrique de Renault sur le marché des citadines abordables de la marque au losange.

Sur le papier, la Dacia Spring est intéressante notamment pour son autonomie compte tenu de son prix : elle revendique en effet 225 km WLTP avec sa batterie de 27,4 kWh, contre 190 km WLTP pour la Twingo. Bien entendu, la comparaison des deux véhicules ne s’arrête pas là, mais pour de nombreux clients potentiels, elle permettra de lever les deux plus gros freins à l’adoption d’une voiture électrique : l’autonomie et le prix.