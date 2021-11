Cette entreprise veut racheter 35 studios en 1 an et créer 25 jeux AAA

Le groupe Embracer continue sa grande course aux acquisitions de studios et a désormais de grandes ambitions sur la production de jeux.

Connaissez-vous Embracer Group ? Ce groupe européen fait tout pour ne pas apparaitre sur les couvertures de jeux, et pourtant il s’agit déjà de l’un des plus gros éditeurs au monde au côté d’Activision, Electronic Arts ou encore Ubisoft. En quelques années, il s’est surtout fait connaitre pour ses nombreux rachats de petits et moyens studios, mais aussi quelques gros poissons comme Gearbox, les développeurs de Borderlands. Embracer est aussi le propriétaire de nombreuses licences de jeux vidéo : Saint’s Row, Metro, Dead Island, TimeSplitters, Satisfactory, ou encore Darksiders pour n’en citer que quelques-unes.

Aujourd’hui, le groupe Embracer représente pas moins de 77 studios internes et 8000 employés sur 45 pays différents. Et le groupe a déjà prévenu : il ne va pas s’arrêter là.

Déjà 35 rachats prévus d’ici à 12 mois

Dans son rapport financier du 2e trimestre de l’exercice 2021, le groupe Embracer est assez clair.

Au cours des 12 derniers mois, nous avons réalisé 37 acquisitions et nous prévoyons d’effectuer un nombre similaire de transactions au cours des 12 prochains mois. Nous avons actuellement un large éventail de processus et de dialogues en cours, y compris un bon nombre de contrats d’exclusivités signés.

La citation est plutôt explicite, Embracer Group souhaite réaliser le même nombre de rachats de studios sur les 12 prochains mois que sur les 12 derniers, soit 37 studios environ à racheter. Si l’entreprise atteint son objectif, elle pourrait donc dépasser les 100 studios internes. Malgré ce nombre de studios très important, on serait encore loin de la masse d’employés d’Ubisoft qui atteint les 19 000 travailleurs et travailleuses dans le monde.

Au moins 25 jeux AAA d’ici à 2026

Tous ces studios ne vont pas se tourner les pouces. Si le gros de la production d’Embracer Group sera toujours tournée vers du calibre « indé » ou AA, la firme veut aussi augmenter sa cadence de superproductions AAA. D’après le rapport financier, c’est en tout 25 jeux AAA qui sont prévus dans le calendrier de la firme d’ici au mois de mars 2026. Cela fait environ six jeux par an sur quatre années tout de même.

Il faudra en revanche prendre en compte les habituels reports de sorties. Embracer précise d’ailleurs qu’un jeu AAA non annoncé a vu sa sortie décalée, ainsi que le récemment dévoilé Saints Row. Ce dernier devait sortir en février 2022, et est désormais programmé pour le 23 août 2022.

