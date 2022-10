Monument de l’actualité gaming, Nibel quitte définitivement Twitter

Suite au rachat de Twitter par Elon Musk, mais pas que, le compte @Nibellion a décidé de quitter Twitter. Il proposait un excellent suivi de l'actualité du jeu vidéo.

Soyons honnêtes, si vous avez déjà lu un article d’actualité sur l’industrie du jeu vidéo sur Frandroid, Gamekult, Polygon ou n’importe quel site spécialisé, il y a de bonnes chances pour que le site ait eu vent de l’affaire grâce à Nibel.

Derrière ce pseudo se cache le compte Twitter @Nibellion qui suivait l’actualité de toute l’industrie, de chaque acteur du jeu vidéo et se faisait le relai de toutes les informations qui compte. Quasi systématiquement, il s’agissait du compte le plus réactif à toute information tout en prenant soin de ne pas relayer toutes les rumeurs venues. Il faisait de plus ce travail avec beaucoup d’humour.

Suivi par plus de 447 000 personnes sur Twitter, et notamment la plupart des membres de la presse, mais aussi par des cadres de l’industrie, il a annoncé ce lundi 31 octobre son départ de la plateforme.

Échec de monétisation et arrivé d’Elon Musk

Après des années de bons et loyaux services, Nibel a décidé au mois de septembre d’ouvrir une page sur le site Patreon pour espérer monétiser son activité. Un mois plus tard, il fait le constat d’échec de cette tentative.

Malheureusement, je n’ai pas été en mesure de créer un Patreon intéressant et durable, comme en témoignent la stagnation du nombre de soutiens au cours du premier week-end et la suppression de la première (des nombreuses) promesse de dons au cours de la première semaine. J’ai mal calculé la valeur de mon activité sur Twitter et je réalise qu’elle ne vaut pas la peine d’être soutenue par elle-même pour la grande majorité des gens. Ce n’est pas moi qui suis populaire, mais c’est ce travail qui est utile. Il n’a pas de valeur en soi, mais constitue un gain de temps confortable, et j’ai compris cela maintenant.

Dans son message d’adieu sur Patreon, il pointe également du doigt l’acquisition de Twitter par Elon Musk, et le manque de confiance envers l’homme d’affaires et son célèbre manque de maturité.

Pour ne pas faciliter le travail de voleur d’identité, il a gardé le compte @Nibellion sur Twitter, mais l’a passé en privé. Il annonce que ce compte ne connaitra plus d’activités.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.