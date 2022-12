Epic Games lance ses comptes limités pour protéger les plus jeunes, mais il y a un mais

Epic Games a lancé cette semaine ses « comptes limités ». Derrière le nom un peu générique de cette nouveauté, une fonction pertinente qui devrait permettre une adoption plus large des contrôles parentaux.

Epic Games fait un geste à l’égard des plus jeunes en lançant cette semaine ses comptes limités. Pensés pour être provisoires, ces derniers « permettent aux joueurs les plus jeunes de profiter d’une expérience personnalisée, sûre et inclusive, lors de leur utilisation de la boutique ou du lanceur », explique la firme dans un bref communiqué partagé le 7 décembre.

L’introduction de ces comptes limités sert surtout à encourager l’adoption des contrôles parentaux, tout en autorisant (dans l’entre-temps) l’accès aux jeux les plus adaptés au jeune public, comme Fortnite, Fall Guys et Rocket League.

Encourager l’adoption des contrôles parentaux

Comme le précise Epic Games, la mise en place de ce système se fera par le biais d’une requête unique demandant aux joueurs de préciser leur âge lors d’une prochaine connexion à l’Epic Games Store, ou au lancement d’un jeu installé depuis la plateforme. En fonction de l’âge indiqué, le compte pourra alors devenir limité.

Il faudra dans ce cas rentrer l’adresse email d’un parent ou d’un tuteur pour que ces derniers prennent le temps de configurer le contrôle parental. Une fois cette étape passée, « l’expérience s’adaptera aux paramètres sélectionnés et le compte ne sera plus un compte limité », explique Epic.

Un système imparfait mais qui va dans le bon sens

Bien qu’imparfait (si le joueur sollicité ment sur son âge, tout tombe vraisemblablement à l’eau), ce système de compte limité va dans le bon sens… a fortiori dans le cas d’Epic Games, puisque sa licence Fortnite est immensément populaire chez les adolescents, mais aussi chez les enfants.

En déployant ces comptes limités, le groupe espère éviter aux parents la déconvenue de devoir régler des objets achetés en jeu par leur progéniture, éventuellement à leur insu. L’idée est aussi et surtout de protéger les plus jeunes et leurs éventuelles informations personnelles, mais également d’éviter qu’ils soient mis en contact avec du langage grossier ou des recommandations personnalisées.

