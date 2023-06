L’E3 entre la vie et la mort : Los Angeles et les organisateurs ne sont pas d’accord

Grand-Messe du jeu vidéo en perdition, l'E3, ne devrait pas sortir de son état de mort clinique... du moins pas de sitôt. On apprend en effet cette semaine que les éditions 2024 et 2025 du salon n'auront, selon toute vraisemblance, pas lieu elles non plus... ou peut-être que si ?

Annulé en 2020 à cause de la pandémie, tenu en ligne l’année suivante et annulé de nouveau en 2022 puis en 2023, l’Electronic Entertainment Expo, alias E3, ne serait pas prêt de rompre avec ces annulations en cascade. On apprend cette semaine de The Verge, que le salon international du jeu vidéo ne se tiendrait pas non plus en 2024 et 2025. Une information que le média américain tient directement de la ville de Los Angeles, et plus précisément de sa commission du tourisme. Cette branche de la municipalité a en effet partagé un document présentant le nombre prévu et réel de chambres d’hôtel réservées par la ville pour les exercices fiscaux 2022 et 2023.

Ce document comporte une note précisant que ces projections prennent en compte « les annulations E3 pour 2024 et 2025 ». Cette mention laisse entendre que la ville de Los Angeles, où se tient l’E3 depuis le milieu des années 90, ne s’attend pas à ce que le salon fasse son come-back au cours des deux prochaines années. Au contraire, la municipalité semble se préparer à de nouvelles annulations.

Tout est perdu ?

Ces informations, funestes pour l’avenir de l’événement, sont néanmoins à prendre avec un peu de recul. Comme le souligne The Verge, elles vont à contre-courant des dernières déclarations des organisateurs de l’E3. En début d’année, l’ESA (organisation commerciale qui gère l’E3) annonçait notamment s’être associée à ReedPop (société de divertissement organisatrice de grandes conventions de fans comme la New York Comic-Con, notamment) pour mettre sur les rails l’édition 2023 du salon.

Avortée au bout du compte, cette édition ne devait pas pour autant être la dernière. Lors de l’annulation, l’ESA avait confirmé à The Verge avoir « des conversations concernant l’E3 2024 (et au-delà) », ajoutant qu’aucune « décision finale concernant l’événement n’avait été prise pour l’instant ». Des déclarations qui contrastent avec les projections de la municipalité de Los Angeles… même si la crédibilité des organisateurs de l’E3 semble entamée après cette succession de rendez-vous manqués.

Reste à savoir si l’E3 tel qu’on le connaissait il y a une dizaine d’années a encore une raison d’être. Sa perte d’influence et ses annulations à répétition ont abouti à une montée en puissance très palpable d’évènements alternatifs. On pense notamment au Summer Game Fest (qui a donné lieu cette année à une conférence Xbox très achalandée) ou encore aux évènements dédiés, organisés séparément par Sony, Nintendo ou encore Ubisoft.

