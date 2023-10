La direction de Disney envisage de racheter Electronic Arts (Fifa, Star Wars)

Sous la direction de Bob Iger, Disney n'est pas au meilleur de sa forme. Pour se renforcer, la firme réfléchirait à avaler son partenaire Electronic Arts pour produire les jeux vidéo en interne.

À travers ses célèbres franchises comme Star Wars ou les héros Marvel, Disney est un acteur important du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo moderne, on le retrouve comme partenaire de travail sur de nombreux titres : Kingdom Hearts ou The Avengers chez Square Enix, les jeux Star Wars chez Electronic Arts, Gameloft pour Disney Dreemlight Valley ou Speedstorm, etc.

Sentant certaines difficultés dans le domaine du cinéma, où le géant n’a pas réussi à s’imposer en 2023 face à des concurrents comme Barbie ou Oppenheimer, et où la croissance de Disney+ n’est pas aussi forte qu’attendu, certains réfléchissent à se réorienter vers le jeu vidéo. La stratégie de Microsoft semble avoir inspiré.

Racheter Electronic Arts ?

C’est dans un article de Bloomberg que l’on peut apprendre que la direction de Disney réfléchit activement à une proposition de rachat pour EA Games.

Les adjoints d’Iger (NDLR : Bob Iger, le patron de Disney) le poussent à envisager une transformation plus audacieuse de Disney, qui passerait du statut de détenteur de licences de jeux à celui de géant du jeu, par exemple en acquérant Electronic Arts. Mais, comme pour tout le reste, il ne s’est pas engagé.

Cela fait plusieurs années que l’on entend parler de l’idée d’un rachat d’EA Games par un autre acteur. Les acquisitions de Zenimax Bethesda et Activision Blizzard ont donné des idées aux actionnaires de EA Games qui se verraient bien faire un joli profit avec une revente de l’un des champions du jeu vidéo.

Comme pour mieux accompagner une éventuelle proposition, EA s’est restructuré en juin 2023 pour se séparer en deux entités : EA Sports pour tous les jeux vidéo liés au sport, et EA Entertainment pour tous les autres jeux. On peut imaginer que Disney serait seulement intéressé par le rachat d’EA Entertainment qui développe aujourd’hui les jeux Star Wars pour le géant du cinéma. EA Sports pourrait ensuite être revendu à un autre éditeur soucieux d’améliorer son catalogue dans le domaine. Peut-être un 2K, déjà connu pour ses simulations de basketball et de F1.

À ce stade, il ne semble pas y avoir eu de discussion entre Disney et EA pour un éventuel rachat et Bob Iger, le patron de Disney, ne semble pas convaincu par cette stratégie. Seulement voilà, sa position est de plus en plus difficile alors que le géant du cinéma traverse des eaux agitées. En cette période de concentration des acteurs dans le jeu vidéo et alors que EA souhaite sans doute se revendre, il ne faudrait pas qu’un autre géant puisse sauter sur l’occasion. Amazon avait également été pressenti, il fut un temps pour mettre la main sur EA.