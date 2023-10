Starfield : un mod promet l’expérience HDR ultime sur PC

EN attendant un support natif du HDR implémenté par Bethesda, des moddeurs ont décidé de prendre les devants avec une proposition convaincante.

Si Starfield n’est pas sorti dans un état aussi catastrophique que d’autres titres Bethesda, il n’en reste que plusieurs fonctionnalités basiques manquaient au lancement du RPG spatial tant attendu en septembre dernier.

On sait que de futures mises à jour sont prévues par le studio pour ajouter le DLSS de Nvidia, le réglage du champ de vision ainsi que l’étalonnage HDR. Et c’est cette dernière option qui vient d’être implémentée par une équipe de moddeurs voulant apporter le support natif du HDR et bien plus encore.

Starfield s’embellit grâce au modding sur PC

Pour rappel, le HDR (pour haute plage dynamique) apporte davantage de détails dans les zones d’ombres ainsi que dans les zones les plus lumineuses. Si votre écran ou téléviseur supporte la norme HDR10 (la seule présence sur PC pour le moment), vous pouvez en théorie bénéficier plus proche de ce que peut voir l’œil humain, aussi bien en termes de lumière que de colorimétrie.

Le mod Luma – Native HDR ajoute le support natif du HDR au jeu, et non une simple émulation d’un codage colorimétrique 10 bit comme c’était le cas jusqu’à maintenant. Les moddeurs ont ainsi réécrit en profondeur le moteur de rendu du jeu pour ajouter la fonctionnalité.

Luma OFF Luma ON

Et ils ne se sont pas arrêtés là : Luma corrige aussi la colorimétrie du jeu, les réglages de gamma ainsi que les effets de bande sur les dégradés sans trahir l’intention créative d’origine. Le rendu des noirs est aussi plus profond, pour le bonheur des possesseurs d’écrans OLED.

L’équipe promet une implémentation bien plus précise que l’activation du Auto HDR sur PC ou même de l’activation de la HDR sur la version Xbox. L’un des auteurs du mod n’est autre que Pumbo, développeur chez Remedy ayant notamment travaillé sur l’implémentation du HDR dans le très attendu Alan Wake 2.

Pour installer le Luma, il vous faudra cependant utiliser le Starfield Script Extender (SFSE), un outil permettant d’installer des mods plus complexes pour le jeu. Vous pourrez ensuite placer les fichiers du mod au sein du dossier racine de Starfield avant de lancer sfse_loader.exe, de nouvelles options liées au HDR seront présentes dans le menu du jeu.