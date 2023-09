DLSS, FOV, calibration HDR… Starfield va se doter sur PC de ce qui lui manquait

Lancé la semaine dernière, Starfield va bientôt profiter, dans sa version PC, de plusieurs améliorations notables. Parmi elles, la prise en charge de la technologie DLSS de Nvidia, très attendue pour améliorer les performances en jeu.

Tout ne va pas arriver d’un coup, et tout n’arrivera pas tout de suite, mais Bethesda a pris bonne note des premières doléances des joueurs de Starfield. Une semaine après le lancement de son nouveau RPG, le studio américain a annoncé par l’intermédiaire d’une note de blog, l’arrivée prochaine de plusieurs améliorations et autres fonctionnalités.

Parmi les nouveautés les plus attendues, l’activation de la technologie DLSS sur la version PC de Starfield. Cette nouveauté devrait permettre d’améliorer sensiblement les performances (parfois décevantes) observées sur certaines configurations.

Starfield va bientôt se bonifier sérieusement sur PC

Notez toutefois que la première mise à jour actuellement déployée sur Starfield se limite seulement à la correction de quelques bugs bloquants. Ce « Hotfix », déployé en urgence, sera néanmoins suivi de mises à jour plus ambitieuses déployées « à intervalles réguliers » promet Bethesda. Ce sont elles qui apporteront à la version PC du titre ce qui lui fait pour l’instant défaut.

Au delà de la prise en charge du DLSS annoncée par Bethesda, les prochaines mises à jour du jeu apporteront le support des écrans « ultrawide », au format 32:9. Elles déploieront également un curseur permettant de régler plus précisément le champ de vision (FOV), mais aussi un menu voué à l’étalonnage HDR, ainsi que des commandes de luminosité et de contraste. Ces nouveautés arriveront a priori autant sur PC que sur consoles et l’on apprend même qu’une nouvelle commande permettant de manger de la nourriture dans le jeu sera implémentée.

« Nous travaillons également en étroite collaboration avec Nvidia, AMD et Intel sur la prise en charge des pilotes », ajoute par ailleurs Bethesda dans son communiqué « et chaque mise à jour comprendra de nouvelles améliorations en termes de stabilité et de performances », lit-on.

En début d’année prochaine, Bethesda devrait enfin déployer (sur PC comme sur consoles là aussi) son Creation Club, qui permettra le support officiel des mods. L’arrivée des plans de ville est également promise… mais à plus long terme.

