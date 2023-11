Call of Duty : la punition jouissive d’Activision pour se débarasser des tricheurs sur Warzone

Pour la sortie de Modern Warfare III, Activision a visiblement renforcé l'efficacité de son système d'anticheat. Ricochet. Avec des punitions hilarantes pour les tricheurs.

Les tricheurs sur Call of Duty : Warzone est une plaie. Comme pour bien d’autres jeux multijoueurs, plus le jeu est populaire, plus il attire les joueurs malentionnés.

Les débuts du mode Warzone ont été catastrophiques en la matière avec des parties remplies de tricheurs. En 2021, le jeu a dévoilé Ricochet, son système anti-cheat « Kernel » fonctionnant au plus proche du noyau de l’OS.

Si Ricochet n’a pas convaincu à ses débuts, il s’est amélioré au fil du temps pour mieux détecter les comportements suspects. Le système va même jusqu’à proposer des punitions très originales en plein jeu pour frustrer les tricheurs les plus flagrants.

C’est encore ici le cas avec une nouvelle punition encore plus satisfaisante.



Anatomie d’une chute

Par le passé, Activision s’est amusé à pénaliser les tricheurs lorsque Ricochet les détectait en pleine partie. Certains voyaient leurs adversaires devenir invisibles et même invincibles, ou bien d’annoncer leur expulsion directement dans le kill feed. Une autre mesure les voyait même se retrouver tous ensemble dans la même partie.

Le système accueille une nouvelle punition tout aussi jouissive avec Splat. Concrètement, quand Ricochet détectera un tricheur rejoignant une partie de Warzone, il désactivera son parachute lors de la phase de déploiement, pour un inléctuable crash une fois arrivé au sol.

Et si Ricochet détecte le tricheur après son déploiement, sa vélocité sera décuplée pour transformer ses sauts en chute de plus de six kilomètres de haut.

Ce type de système vient répondre à deux besoins : celui de notifier les autres joueurs qu’un tricheur a été détecté dans la partie, mais surtout, frustrer un maximum ces tricheurs pour qu’ils abandonnent leurs pratiques malfaisantes. Et visiblement, Activision en a prévu d’autres pendant cette saison.

Pour le reste, Ricochet a plus d’un tour dans son sac pour détecter précisément les tricheurs les plus sournois, notamment grâce au machine learning.

L’antitriche boosté au machine learning

Le système entraine désormais un modèle de machine learning pour mâcher le travail conséquent de vérifications par le personnel d’Activision.

Certains rapports de triche, qu’ils soient issus d’un joueur ou du système lui-même, entrainent le visionnage d’une séquence de jeu par un membre de Ricochet.

Ainsi, ce travail d’enquête aidé par Ricochet permettra d’analyser ces séquences de gameplay afin de soumettre les rapports les plus susceptibles de mériter une sanction.

Évidemment, aucune punition ne sera appliquée sur la validation d’un humain, mais l’implémentation d’une telle technologie va en théorie accélérer grandement la détection des tricheurs dans Call of Duty : Warzone.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.