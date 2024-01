Comment le remaster de la trilogie Tomb Raider va corriger les plus gros défauts de la saga d’origine

Attendue le 14 février, la version remasterisée de la première trilogie Tomb Raider promet des fonctionnalités complètes et modernes tout en respectant les jeux d'origine.

Annoncée lors d’un Nintendo Direct en septembre dernier, la Tomb Raider Remastered va porter sur nos consoles modernes la trilogie de jeux d’aventure qui a tant révolutionné le jeu vidéo.

Si la première bande-annonce n’augurait que du bon, « entre tradition et modernité » comme dirait l’autre, le studio Aspyr en charge du projet a tenu à donner des détails sur ce que cette collection proposera à sa sortie le 14 février consoles et PC.

Des contrôles modernes, au choix

Les premiers jeux Tomb Raider sont désormais célèbres pour l’inertie de leurs contrôles, bien moins réactifs que les épisodes modernes de Crystal Dynamics. Ces versions remastérisées proposeront des contrôles modernisés, permettant de contrôler la caméra et la direction de déplacement avec le stick analogique droit. Et il sera aussi possible de verrouiller la caméra sur vos ennemis.

Au niveau du gameplay, le jeu affichera des barres de vie pour les boss, absente de la trilogie d’origine. Il faut dire que l’interface minimaliste étant garante de l’immersion à l’époque, mais les temps ont changé. On espère cependant que cette option sera, comme toutes les autres, désactivable. Enfin, Aspyr promet un mode photo ainsi que 200 trophées à débloquer à travers les trois jeux.

Des graphismes remasterisés, mais pas que

C’est sur le blog de Sony PlayStation que Chris Bashaar, directeur produit chez Aspyr, a voulu décrire la vision du studio dans ce projet très attendu par les fans. Aspyr a notamment travaillé de consorts avec Crystal Dynamics, qui développe les opus modernes de la franchise.

Tout l’aspect visuel du jeu sera donc modernisé, des lumières qui deviendront dynamiques aux modèles, textures et shaders, tout en respectant l’intention créative du jeu d’origine.

Notre philosophie est assez simple : nous voulons que les jeux ressemblent à ce qu’ils étaient dans votre esprit. Nous avons su que nous étions sur la bonne voie lors de nos premiers playtests, car certains joueurs ne savaient même pas qu’ils jouaient avec le paramètre « moderne » activé.

Comme dans bien d’autres titres du genre, il sera possible de revenir aux graphismes d’origine en activant une simple option.

S’agissant d’une version remastérisée cross-gen (qui devrait tourner sur PS5, mais aussi Nintendo Switch), ne vous attendez donc pas à un bond de géant, mais à une modernisation technique tout en douceur.

La collection Tomb Raider Remastered est attendue pour le 14 février sur consoles (PS5, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S), PC (Steam, GOG, Epic) et Nintendo Switch. Si vous cherchiez un cadeau de Saint-Valentin..