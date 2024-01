League of Legends, Valorant, Arcane : Riot Games licencie à son tour

La crise dans le secteur du jeu vidéo. C'est au tour du studio Riot Games d'annoncer son plan de licenciement : 10 % des effectifs se retrouvent sans emploi.

Après une période de sur-embauche poussée par des taux d’intérêt très faibles et une croissance impressionnante pendant les phases de confinement, l’industrie du jeu vidéo s’est décidée à balayer ce qu’elle considère du surplus. À tour de rôle, on voit ainsi les studios de jeux vidéo annoncer des phases de licenciements massives, par vague de centaines de développeurs et employés. Même lorsqu’il s’agit de studios enregistrant de gros profits.

C’est de nouveau le cas ce mardi 23 janvier 2024 avec l’annonce d’une vague de licenciements chez Riot Games. Ce studio de jeu vidéo filiale du géant chinois Tencent Game est notamment connu pour la création de League of Legends, Teamfight Tactics et Valorant. Sur son blog, le studio annonce une réduction de 11% de ses effectifs.

La fin de Riot Forge

On retrouve le même propos que pour les vagues de licenciements chez les autres studios. Une volonté de réduire le nombre de projets pour se concentrer sur quelques développements à haut potentiel et assurer l’avenir du studio. L’article de blog s’adresse avant tout aux joueurs et joueuses de la communauté Riot. Du coup quand le studio annonce une réduction de 530 postes, il promet du même coup qu’il s’agit de « postes en dehors du cœur de nos équipes de développement », ouf, nous voilà rassurés.

Officiellement, deux projets du studio vont tout de même être affectés. Le premier est Legends of Runeterra. Son coût de développement serait très supérieur aux revenus générés et l’équipe de développement va donc être fortement réduite avec une concentration des efforts sur le mode « la voie des champions ».

L’autre victime de cette coupe dans les frais, c’est Riot Forge, la partie de Riot Games dédiée à l’édition de jeux développée par des studios externes. Le jeu Bandle Tale: A League of Legends Story sera le dernier issu de cette structure. Désormais, les projets de Riot Games seront tournés vers des productions internes.

Le CEO de Riot Games Dylan Jadeja insiste, cette décision n’est pas motivée par une envie de faire plaisir aux actionnaires, c’est-à-dire Tencent Games, ou pour atteindre un objectif trimestriel. Il se trouve que c’est « une nécessité » pour Riot Games et la synchronisation dans le calendrier avec tous les autres studios qui ont actionné le même levier récemment, semble le fruit du hasard.

Le patron de la firme rappelle « en tant que directeur général, je suis responsable des changements que nous opérons et de la direction que nous prenons pour l’avenir ». Pour autant, et contrairement à ce que l’on a pu voir dans des studios japonais, par exemple, Dylan Jadeja n’annonce aucune conséquence sur son propre niveau de rémunération.