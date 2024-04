Fin de la blague, ce géant du jeu vidéo annonce sa disparition

Après plusieurs mois de vagues de licenciements et de fermeture de studios, le groupe européen Embracer annonce sa disparition. Il sera désormais divisé en trois entreprises complètement distinctes à l'avenir incertain.

L’aventure Embracer Group s’apprête à écrire sa conclusion. Vous ne connaissez sans doute pas ce nom, mais il s’agit de l’un des plus gros groupes de studios au monde. Et pour cause, Embracer a passé plusieurs années à multiplier les rachats de studios et d’éditeurs pour arriver à un regroupement de plus de 110 studios et plus de 12 000 employés dans le monde.

Une belle histoire financière, jusqu’en mai 2023 où l’échec d’un contrat d’investissement de 2 milliards de dollars de la couronne d’Arabie saoudite a conduit le groupe européen dans le tourment. Depuis, le groupe licencie, ferme des studios ou les revend. Gearbox, les développeurs de Borderlands rachetés en 2021 par Embracer a, par exemple, été revendus à 2K Games en avril 2024.

Embracer Group annonce désormais sa disparition, pour se séparer en trois entreprises différentes.

Les petits, les gros et les jeux de plateau

Dans son communiqué de presse, Embracer annonce en effet la création de trois entreprises différentes, chacune séparée en bourse. Leurs destins ne seront plus du tout liés.

Asmodee

Coffee Stain & Friends

Middle-earth Enterprises & Friends

Racheté en 2022, l’éditeur de jeux de plateau Asmodee va donc reprendre son indépendance. D’après le communiqué, la synergie qui avait été mise en place pour permettre à Asmodee d’adapter des univers appartenant aux studios de jeux vidéo devrait continuer après la séparation. L’indépendance d’Asmodee devrait lui permettre de reprendre les acquisitions dans le domaine du jeu de société, indique le communiqué.

Dans le groupe Coffee Stain & Friends, Embracer place tous les studios de petites envergures. Tous les spécialistes du jeu free to play, du jeu service, du jeu mobile, ou encore des jeux indépendants ou AA se retrouvent donc liés dans un destin commun, sans leurs précédents collègues à gros budget. C’est ce groupe qui va intégrer des franchises comme Statisfactory, Goat Simulator, Valheim, Teardown, Deep Rock Galactic.

Le troisième et dernier groupe Middle-earth Enterprises & Friends regroupe tous les studios de développement de jeux AAA pour PC et consoles. On y retrouve notamment 4A Games (Metro), l’ex-branche occidentale de Square Enix avec la franchise Tomb Raider, l’éditeur Plaion (ex-Koch) mais aussi les propriétaires de la licence Le Seigneur des Anneaux.

Une longue procédure

Cette énorme restructuration d’un géant du jeu vidéo va forcément prendre du temps. Embracer espère se séparer d’Asmodee dans les douze prochains mois. La séparation entre les petits et les gros studios devrait prendre plus de temps, avec un objectif fixé à l’année 2025 sans plus de détails.

Tout cela doit d’abord être approuvé par les actionnaires du groupe. On peut s’attendre à ce que chaque entité procède elle-même à une restructuration supplémentaire une fois le divorce consommé.