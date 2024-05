Square Enix annonce à son tour une vague de licenciements en Europe

L'éditeur japonais Square Enix a confirmé une vague de licenciements pour ses équipes aux États-Unis et en Europe.

Pas une semaine ne passe sans une nouvelle vague de licenciements dans le secteur des jeux vidéo. Il y a une semaine, c’est Microsoft qui tirait la langue en fermant plusieurs studios d’un coup.

Cette fois, c’est au tour du Japonais Square Enix de sabrer dans ses équipes en Europe et aux États-Unis.

Nouvelle stratégie

Après des résultats financiers jugés décevants, Square Enix a dévoilé un tout nouveau plan d’action sur plusieurs années ressemblant au titre de l’un de ses jeux : « Square Enix Reboots and Awakens ». La firme veut « reconstruire de fond en comble les divisions commerciales occidentales » et « a commencé à optimiser les coûts de ses bureaux européens et américains par le biais de réformes structurelles ». Autrement dit, comme le rapporte Video Game Chronicles, on parle ici de licenciements, sans détails sur le nombre de personnes touchées.

Les équipes concernées s’occuperaient de l’édition de jeux vidéo, de jeux indépendants. On parle aussi du département service informatique (IT) de Square Enix.

Square Enix a également confirmé sa volonté de devenir un véritable éditeur multiplateforme et de ne pas renouveler ses contrats d’exclusivité avec PlayStation. L’objectif : sortir plus vite ses jeux sur PC, Xbox et consoles Nintendo. Microsoft s’était récemment félicitée du partenariat renouvelé avec Square Enix à l’occasion de la sortie de Final Fantasy XIV sur Xbox.

Square Enix est le dernier d’une très longue liste de studios et d’éditeur à réduire leurs effectifs, quand ils n’annoncent pas une fermeture pure et simple des bureaux.