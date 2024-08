Nostalgie, Doom et Doom II ressortent sur PC et consoles avec une tonne de bonus

Bethesda lance un pack regroupant Doom et Doom II, couplés à une foule de bonus qui devrait ravir les fans de la licence, mais potentiellement aussi attirer de nouveaux joueurs… 31 ans après la sortie du premier opus.

Doom et Doom II sortent en édition combinée avec de nombreux bonus // Source : Bethesda

En fin de semaine dernière, Bethesda a dégainé (presque) par surprise un pack sobrement baptisé « Doom + Doom II ». Offert sous la forme d’une mise à jour gratuite à tous les joueurs disposant déjà de Doom (1993) et Doom II, ce pack regroupe les deux premiers volets de la licence mais aussi et surtout une longue liste de nouvelles fonctionnalités et de bonus.

Parmi eux, et comme le rapporte The Verge, un mode multijoueur « deathmatch », plus étoffé, jouable en cross-platesform. Bethesda a également ajouté à l’ensemble du contenu solo attrayant, comme l’épisode Sigil de John Romero (lancé en 2019) et Legacy of Rust, qui constitue une nouvelle aventure créée par « des développeurs d’id Software, Nightdive Studios et MachineGames », explique l’éditeur américain.

Du contenu solo exclusif, du multi, de la musique… une pluie de nouveautés

Très complet, ce pack mise aussi sur un nouveau navigateur in-game (qui devrait faciliter l’installation de mods voués au mode solo), ainsi que sur de nouveaux morceaux pour la bande-originale (composés par Andrew Hulshult, qui était déjà derrière la BO du DLC Doom Eternal: The Ancient Gods). On apprend en outre que la partie multijoueurs comporte 25 nouvelles Maps (portant le total à 43), mais aussi que les deathmatchs en cross-platform, ainsi que les parties en co-op, supportent jusqu’à 16 joueurs.

Sur le plan technique enfin, ce pack apporte avec lui la prise en charge de la 4K à 120 FPS sur PC, PlayStation et Xbox Series. Il est d’ores et déjà disponible pour une dizaine d’euros sur Steam, le Windows Store, l’Epic Games Store et GOG, mais également sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.

En dehors de cette initiative signée Bethesda, notez également que Limited Run Games lancera l’année prochaine une réédition de Doom premier du nom sur SNES… et bien évidemment, seules 666 copies seront disponibles.