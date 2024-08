Je suis devenu pilote de course : prise en main du setup simracing de Revosim (Nacon)

La Gamescom est l’occasion pour de nombreuses marques de présenter leurs dernières nouveautés en jeu vidéo. D’un côté, les éditeurs présentent leur prochaine sortie console ou PC, de l’autre, les équipementiers proposent des accessoires. Mais, qu’est-ce que ça donne quand un éditeur de jeu de course propose lui-même ses accessoires ? Le résultat, c’est Revosim by Nacon, la gamme racing simulator du constructeur français.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Nacon, ce ne sont pas que des accessoires de PC comme des manettes ou des casques. La marque française propose également des jeux vidéo, dont certains dans le domaine de la simulation de racing. Ainsi, depuis quelques mois, Nacon développe un segment dédié à la simulation de course, avec Revosim.

Revosim by Nacon s’établit sur cette expertise des jeux de course et des accessoires PC et console pour proposer les meilleurs produits possibles. L’objectif est de développer un écosystème complet, personnalisable et qui ira parfaitement avec leurs jeux de course maison. On a essayé les produits en avant-première à la Gamescom 2024.

Un volant et une base de volant Direct Drive pour commencer

Les deux premiers accessoires que la marque a présentés au détour de la Gamescom, ce sont une base de volant et le volant qui va avec. Cette base de volant propose un couple jusqu’à 9 Nm. À l’utilisation, on sent que le volant résiste et nécessite une prise en main prolongée pour prendre le pli.

Cas particulier de ce volant, celui-ci a été pensé pour pouvoir ajuster le cerceau. Par défaut, Revosim annoncera ce volant dans un format rond unique. Puis, par la suite, des accessoires permettront de modifier cet arceau. À la place, on pourra retrouver un volant en yoke ou en méplat selon ce que proposera la marque.

Pour la base du volant, au-delà du retour de force de 9 Nm, on peut évoquer sa stabilité. Il a été posé sur un setup dédié, mais il est possible d’utiliser des clamps pour accrocher la base sur un bureau. Pour la première option, c’est très remarquable à quel point ça ne bouge pas.

Pour l’option sur bureau, il faudra voir, mais cela dépendra sûrement de votre bureau aussi. Cet ensemble volant et base de volant est très bien pensé, les boutons sont accessibles.

La marque a pensé à des accessoires simples néanmoins efficaces, comme un support de smartphone. Cela permettra de lancer une application qui affichera les informations du jeu vidéo lancé, comme un compteur de voiture.

Le pédalier Revosim, une merveille de technologie

Pour parfaire cet écosystème, Revosim proposera un pédalier Load cell de 100 Kg. Ce pédalier propose un hall effect pour la durée de vie. De plus, il est entièrement réglable, avec deux pédales par défaut. Toutefois, il a été conçu pour accueillir une pédale supplémentaire, que la marque envisage pour l’avenir.

Ce pédalier se distingue par la personnalisation grâce à des élastomères ajustables. La pédale de frein en nécessite trois, et trois types sont fournis. Ce sont trois couleurs, bleues, jaunes et rouges. Cela va d’un élastomère assez mou à un bloc très rigide.

À l’essai, la différence est fulgurante. La pédale de frein a un capteur de charge de 100 kg, mais bon courage pour atteindre cette pression avec les élastomères rouges. L’ensemble est très bien conçu, avec des matériaux premium. L’immersion dans cet écosystème Revosim en cours de construction est géniale et donne envie d’en savoir plus sur les plans de la marque.

Prix et disponibilité

Revosim by Nacon proposera donc trois produits pour le marché français, le pédalier, le volant et la base de volant. Les trois produits auront des accessoires gravitant autour et des produits complémentaires à l’avenir. L’objectif est de lancer les produits d’ici à la fin de l’année, rien d’officiel pour le moment.