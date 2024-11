Ce FPS multijoueur culte est maintenant jouable gratuitement, y compris en ligne

Vous pouvez maintenant jouer à Unreal Tournament gratuitement grâce à un installeur bien pratique pour faire tourner le jeu sur n’importe quelle configuration moderne.

Epic Games

Le monde des FPS doit beaucoup à Unreal Tournament premier du nom, un jeu uniquement multijoueur qui a pavé le chemin pour bien d’autres titres après lui.

Développé par Epic Games bien avant Fortnite, le jeu s’est notamment frotté à une autre institution du FPS multijoueur en arènes sorti au même moment à la fin 1999, Quake III Arena.

Le jeu n’est malheureusement plus disponible sur aucun magasin en ligne, qu’il s’agisse de Steam et même de GOG. Mais une équipe de développeurs indépendants travaille depuis plusieurs années à le ressusciter via un mod, avec la bénédiction d’Epic Games.

Mieux encore, l’équipe a eu l’autorisation de proposer un module d’installation gratuit pour le jeu complet.

Unreal Tournament jouable gratuitement sur n’importe quel PC

L’équipe derrière OldUnreal travaille depuis plusieurs années à porter les jeux tournant sur l’Unreal Engine premier du nom sur les PC modernes. On parle ainsi de Unreal et Unreal Tournament, mais aussi de Deus Ex, Unreal II ou encore Rune.

Epic Games

C’est notamment via un patch à appliquer sur les fichiers source du jeu d’origine que les titres sont désormais entièrement jouable sur des configurations modernes tournant sous Windows 11. Unreal Tournament est donc compatible avec les hautes résolutions, profite d’un nouveau moteur de rendu XOpenGL, d’un nouveau moteur audio, du support des mods et des souris modernes à très haut DPI.

Cependant, il était nécessaire de posséder le jeu pour en profiter alors que celui-ci n’est maintenant plus vendu. L’équipe de OldUnreal a ainsi eu l’autorisation d’Epic de distribuer l’image disque du jeu en édition Game of the Year sur le site archive.org, afin de compiler un module d’installation bien pratique. Ce dernier télécharge l’image du jeu pour l’installer en même temps que la dernière version du patch communautaire.

Une fois installé, le jeu tourne parfaitement bien et il est même possible de se connecter à des serveurs en ligne aux heures de pointe pour s’affronter sur Facing Worlds en Capture the Flag, y compris en local.

On aimerait que la même initiative soit alors possible pour UT2004, un opus autrement plus abouti de la série qui n’est, lui aussi, plus vendu en ligne, mais disponible sur le site archive.org.