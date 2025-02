Plus de 10 jeux pour 1 euro ? Ce bundle soutient la grève du jeu vidéo en France

La plateforme indépendante itchi.io propose un bundle organisé par le STJV dont les revenus vont soutenir le mouvement de grève du jeu vidéo en France.

C’est le jour J pour le Syndicat des Travailleurs·ses du Jeu Vidéo (STJV). Ce jeudi 13 février se tient la première gréve générale de l’industrie du jeu vidéo en France. Une industrie toujours plongée dans une crise qui laisse sur le carreau beaucoup d’artistes et de développeurs.

Très concrètement, le STJV a appelé l’ensemble du secteur, des artistes aux producteurs en passant par les distributeurs ou les départements marketings, à s’arrêter de travailler aujourd’hui.

L’enjeu pour le syndicat est de demander une revalorisation des salaires, une participation plus directe des travailleurs dans la stratégie de leur entreprise, ou encore une meilleure prise en charge des problèmes de santé physique ou mental au travail, dans une industrie touchée par le burnout et les périodes de crunch à répétition.

Un bundle de grève

Faire grève signifie sacrifier des journées de salaires. Pour compenser, le STJV a lancé un bundle sur la plateforme Itch.io. Il consiste en 57 objets numériques dont plus d’une dizaine de jeux (et des zines, textes, etc).

L’idée est de permettre aux joueurs et joueuses de soutenir la cause tout en accéder à ce contenu. À la manière d’un Humble Bundle, le prix est libre à partir de 1 dollar, mais il faut payer au moins 10 dollars pour accéder à l’ensemble du contenu.

Parmi les jeux inclus, on peut citer l’excellent Minami Lane, qui propose un jeu de gestion tout mignon pour gérer une rue japonaise de commerces.

Le jeu Pyrene

Pyrene est un roguelike associant deckbuilding et dungeon crawler, présenté parfois comme un héritier de Slay the spire, avec de magnifiques illustrations.

Le bundle intègre d’autres jeux à découvrir comme Buissons, Blocks That Matter ou encore MinimalCrypt.