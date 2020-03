Final Fantasy XIV est à moitié prix : c’est le bon moment pour se lancer dans un MMO

Nombreux sont les joueurs qui cherchent une occupation ces derniers jours. L’offre du moment, c’est Final Fantasy XIV et sa Complete Edition (qui contient toutes les extensions) à -50 %. On fait le point sur les raisons de craquer pour cet excellent jeu en ligne.

Jusqu’au 17 avril prochain, la version complète de Final Fantasy XIV est à moitié prix, soit à seulement 19,99 euros sur PC et Mac. Cette version complète comprend non seulement le jeu de base (A Realm Reborn), mais aussi les trois extensions (Heavensward, Stormblood et Shadowbringers) et 30 jours d’accès aux serveurs de votre choix. Vous aurez ainsi à l’intégralité aux 18 classes de combat du jeu et potentiellement à des milliers d’heures de jeu tant le contenu est gargantuesque.

Voici ce que contient la Complete Edition de Final Fantasy XIV :

Un univers particulièrement riche

L’aventure du Guerrier de la Lumière que l’on incarne a commencé en 2013 avec Final Fantasy XIV : A Realm Reborn. Sept ans plus tard, il se porte toujours bien après l’arrivée de trois extensions et pas loin de 20 mises à jour majeures. C’est dire si le jeu est suivi par son développeur. Le début de votre aventure consiste à chasser des écureuils. Puis, sans crier gare, la faune locale laisse place aux Primordiaux Ifrit et Titan. Et on se retrouve ensuite rapidement à mener une rébellion face à un empire maléfique. Univers parallèles, divinités qui voyagent dans le temps, le monde de Final Fantasy XIV se révèle particulièrement riche.

Des centaines de quêtes, seul ou en guilde

Du contenu, le continent d’Eorzéa en est bourré. Les quelques centaines de quêtes en sont une meilleure preuve et c’est au joueur de s’occuper de tout ça, que ce soit au sein d’une guilde ou en solo. L’une des plus grandes forces de Final Fantasy XIV est de permettre de changer de classe comme bon vous semble. De quoi sauver le monde tout seul, ou presque. Et si la flamme du combat finit par s’éteindre, vous pouvez toujours finir bûcheron dans la Forêt de Sombrelinceul. Les métiers d’artisanat et de récolte se comptent au nombre de 11, et permettent surtout de se faire des gils par millions. Qu’est-ce qu’un guerrier sans son épée ? Pas grand-chose, surtout ici.

Des activités annexes multiples pour ne jamais s’ennuyer

Tout le monde a le droit de souffler, même les élus de la lumière. Si vous ne vous sentez pas de faire des quêtes ou de crafter des objets pour votre serveur, vous pouvez toujours aller faire un tour du côté du Gold Saucer, le casino emblématique de Final Fantasy VII. Le jeu de carte Triple Triad de Final Fantasy VIII y fait son retour, de quoi plaire aux mordus de cartes à collectionner. Pour les autres, défilés de mode, courses de Chocobo, mah-jong et bien d’autres mini-jeux sauront vous occuper. De quoi devenir le meilleur flambeur, et obtenir de belles récompenses. Si vous aspirez à quelque chose de plus calme, devenir barde vous permet également de jouer de la musique. 19 instruments seront à votre disposition pour jouer ce que vous voulez aux autres joueurs. Les aventuriers sont toujours ravis de tomber sur un musicien entre deux explorations.

Partez pour un tour du monde

Finalement, avec la Complete Edition, on retrouve l’intégralité du contenu de Final Fantasy XIV. On parle du jeu complet et ses trois extensions s’étalant sur une cinquantaine de zones. Ses 18 classes accessibles, qui vous serviront à affronter plus de 80 boss différents, sur votre route vers le niveau max à atteindre. Et si vous pensez avoir fait le tour, les mises à jour sont déployées régulièrement, avec notamment, la suite des Raids NieR qui ne devraient pas tarder à pointer le bout de leur nez. Si le jeu complet vous fait de l’œil, la Complete Edition est disponible à partir de 19,99 euros sur le site de Square Enix. Et pas d’inquiétude pour les joueurs PS4, l’abonnement au PlayStation Plus n’est pas nécessaire pour jouer en ligne.

Enfin, si vous voulez tout simplement essayer le jeu, n’hésitez pas à faire un tour sur le site officiel de Final Fantasy XIV pour profiter de la version d’essai. Celle-ci vous permet d’essayer la majeure partie des classes jusqu’au niveau 35, et ce sans limite de temps, que ce soit sur PS4, PC ou Mac.