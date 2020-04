Shadow : voici un aperçu du retour de l’application sur iPhone et iPad

L'application Shadow prépare son retour sur iPhone et iPad. La version iOS du service de cloud computing sera cependant dépourvue de son lanceurs d'applications et de programmes.

Shadow* a été banni il y a quelque temps de l’App Store par Apple pour une violation des règles du magasin d’applications de la Pomme. Le service de cloud computing va toutefois revenir à la charge après avoir repensé son app. Nous vous partageons ici quelques captures d’écran issue de la version 3.0 de la bêta.

Le gros changement qu’il faut retenir est la suppression du lanceur des applications et des programmes installés. La nouvelle application ressemble ainsi beaucoup à un traditionnel VNC — les applications pour contrôler les ordinateurs à distance.

Nos captures d’écran permettent aussi de voir qu’hormis la disparition du launcher, plusieurs fonctionnalités de l’ancienne application ont été maintenues, à l’instar de la manette virtuelle qui permet d’utiliser l’écran de l’iPhone ou de l’iPad comme un contrôleur. Vous avez également accès aux mêmes paramètres, dont la possibilité de modifier le débit en fonction de votre connexion.

Rendez-vous bientôt pour le nouveau Shadow

Tout porte donc à croire que c’est bel et bien le lanceur d’apps et de programme qui posait problème sur la version iOS de Shadow. Pour rappel, l’entreprise française n’avait pas précisé dans le détail les raisons de son éviction de l’App Store et s’était contenté d’indiquer qu’« en raison d’une partie spécifique des conditions de l’App Store d’Apple, nos Apps mobile pour iPhone/iPad vont être retirées ».

Reste désormais à savoir quand la nouvelle application Shadow pour iOS, iPad et tvOS verra le jour, mais au vu de l’allure de la bêta, on peut penser que ce n’est qu’une question de quelques jours.

*Ulrich Rozier, cofondateur d’Humanoid, la société éditrice de Frandroid, est investisseur minoritaire de Shadow. L’avis de la rédaction reste neutre et n’est pas influencé pour autant.