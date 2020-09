UFC 4 : EA a tenté les publicités vidéo en plein écran dans son jeu, mais ça ne s’est pas bien passé

Electronic Arts a fait sensation ce week-end en ajoutant des publicités vidéo in-game à son jeu UFC 4. L'éditeur s'est expliqué.

La publicité et le sponsoring fait aujourd’hui parti intégrant des sports compétitifs à haut niveau. On ne peut pas regarder un match de football ou d’UFC (Ultimate Fighting Championship) sans voir les publicités sur les maillots, sur le terrain ou encore par des coupures pub visuel ou sonore au milieu du match.

C’est de ce fait que Electronic Arts s’est très certainement inspiré et pour flanquer des publicités bien réel au milieu de l’un de ses derniers jeux UFC 4. En plus des publicités au niveau de l’octogone, le jeu a en effet intégré des courtes coupures vidéo (en superpositions) pour la série The Boys d’Amazon. Tout cela a été déclenché par une mise à jour du jeu il y a quelques jours. Ce changement a été rapidement remarqué et une vidéo a été publiée sur Reddit, illustrant l’expérience en jeu.

EA intègre des publicités au milieu du gameplay dans UFC 4 via une mise à jour (pour éviter que ce soit dans les tests du jeu visibilement) (via https://t.co/P2f3uK5akY) pic.twitter.com/2IUlfyMnvz — Cassim Ketfi (@NotCassim) September 5, 2020

Electronic Arts se justifie

Une publicité vidéo, aussi courte soit-elle, dans un jeu commercialisé à plus de 50 euros, comme si c’était un simple jeu free to play sur mobile, ça n’a pas vraiment plu aux fans du jeu. On peut toutefois souligner que certains y trouvaient une nouvelle dose de réalisme : la publicité était intégrée dans les phases de replays comme pour un match transmis à la télévision. Devant l’ampleur que prenais la diffusion des extraits du jeu sur les réseaux sociaux, et la réaction des joueurs, Eletronic Arts a rapidement repris la parole par un commentaire officiel sur le subreddit du jeu.

Il ressort très clairement de vos commentaires que l’intégration de publicités dans l’expérience de rediffusion et de superposition n’est pas la bienvenue.

Dans ce message, l’éditeur tente d’expliquer son choix d’ajouter des publicités. D’abord le représentant indique que les publicités en questions ont été intégrées il y a moins d’une semaine, et qu’elles venaient du même inventaire que les publicités déjà présentes dans le jeu. La série The Boys était en effet déjà sponsor du jeu, et affichait des publicités que l’on apercevait dans certains menus du jeu, ou au sol de l’octogone.

Les publicités ont été désactivées par l’équipe et nous nous excusons pour toute perturbation du jeu que les joueurs ont pu subir. Nous sommes conscients que cela aurait dû être communiqué aux joueurs à l’avance et c’est notre responsabilité. Nous voulons nous assurer que nos joueurs ont la meilleure expérience possible en jouant à EA SPORTS UFC 4, ainsi l’intégration des publicités dans l’expérience de replay en superposition ne réapparaîtra pas à l’avenir.

Comme on peut le lire dans la réponse, Electronic Arts annonce avoir désactivé les publicités vidéos dans le jeu. L’éditeur annonce que les publicités ne reviendront pas sous cette forme à l’avenir. Il semble clair que l’éditeur a voulu tâter le terrain de l’ajout de publicité dans ses jeux pour voir la réaction du public.