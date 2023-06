Le plan de Shadow pour remplacer intelligemment l’E3 et la Gamescom

Avec Virutal Booth, Shadow propose aux éditeurs de faire découvrir leurs jeux depuis un simple navigateur. Plus besoin de se rendre sur un salon pour les essayer.

L’E3 n’est plus. L’un des plus gros salons historiques du jeu vidéo a annulé son édition 2022 après quelques années déjà bien moribondes. La pandémie de 2020 a été le catalyseur d’une transformation déjà bien présente dans le jeu vidéo : les éditeurs ne souhaitent plus investir des millions de dollars pour une présence de quelques jours dans un salon avec un stand. Les joueurs ont aujourd’hui pris l’habitude de suivre les conférences en ligne, ce qui a contribué à la baisse de popularité des salons.

Pourtant, ces événements avaient un tout autre intérêt qu’il ne faut pas négliger : la possibilité de tester les futurs gros titres avant même leur sortie. Pour remplacer efficacement cet usage, un Français a concocté une solution. Il s’agit de Shadow.

Tester un jeu en avant-première depuis votre navigateur

Avec sa nouvelle fonction Virtual Booth, Shadow veut mettre à contribution intelligemment son infrastructure de cloud computing. La firme va proposer aux éditeurs et studios de jeu vidéo d’utiliser ses PC virtuels dans le cloud pour proposer en avant-première leurs nouveaux titres aux joueurs. En réalité, c’est une fonction qui a déjà été utilisée, notamment par Bandai Namco pour préparer le lancement de Elden Ring. Plus besoin de se déplacer sur un salon à l’autre du monde : vous accédez au jeu depuis chez vous à travers un simple navigateur.

Il s’agit cette fois de cloud gaming puisque l’utilisateur n’a plus accès au PC complet de Shadow, seulement le jeu proposé par l’éditeur. Il ne sait même pas que Shadow est à la manœuvre et pourra se connecter à la démo directement depuis le site officiel du jeu.

L’avantage pour l’éditeur, c’est la récolte de nombreuses données pendant l’utilisation de la démo, mais aussi un contrôle assez ferme de l’environnement de test et du temps laissé pour la session de jeu.

Shadow a également fait la présentation d’Echo Session, qui permet de tester le jeu en amont au sein du studio de jeu vidéo, pendant des sessions de playtest ou pour la presse. Shadow fournit à l’éditeur une solution clés en main qui intègre aussi la question du watermarking des images, pour éviter les fuites, et la collecte de données.

Les éditeurs pourront également avoir un contrôle complet de la session et interagir avec les différents testeurs pour obtenir des retours pertinents sur l’essai.

Avec Virtual Booth et Echo Session, Shadow semble répondre efficacement à la problématique de la perte d’intérêt des salons. Rien ne remplacera vraiment la découverte d’un jeu au détour d’une allée d’un salon, mais ces deux fonctions permettent au moins de faciliter la vie des éditeurs pour l’organisation de tests avec leurs fans ou la presse.

On se demande tout de même dans quelle mesure une fonction comme Virtual Booth ne pourrait pas évoluer vers un concurrent de GeForce Now. Dans les deux cas, il s’agit de convaincre un éditeur de proposer son jeu en cloud gaming en faisant remettant le responsable du service dans un simple rôle d’intermédiaire technologique. Cela rappelle également l’ambition de Google il fut un temps avec Stadia pour proposer ses services sous marque blanche.

Depuis 2020, Steam s’est également emparé de ce sujet avec les Steam Next Fest qui permettent pendant quelques jours de télécharger des démos de jeux sur PC. Avec Shadow, il serait possible de s’abstenir du téléchargement et le PC n’a plus besoin d’autant de puissance.

