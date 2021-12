Jouer à la PS1 sur une Game Boy Advance, c’est possible… avec un Raspberry Pi

Du temps, de l'ingéniosité et un Raspberry Pi. C'est tout ce qu'il a fallu à Rodrigo Alfonso, un astucieux bricoleur, pour créer un accessoire permettant de lancer simplement et sans modification particulière des jeux PlayStation (entre autres) sur une bonne vieille Game Boy Advance.

Déporter le calcul des jeux sur un Raspberry Pi 3 et les afficher sur une Game Boy Advance en exploitant son Link Port et son lecteur de cartouches — voilà comment Rodrigo Alfonso s’y est pris pour lancer des titres PlayStation, mais aussi Genesis et SNES, sur la vieille console portable de Nintendo.

Cette méthode transforme la Game Boy Advance en afficheur et contrôleur de jeux rétro sans procéder à des modifications importantes sur la machine en elle-même. Car en réalité, seule une cartouche a été lourdement customisée afin d’y loger un Raspberry Pi. Le dispositif, qui s’emboîte directement sur la GBA, utilise alors l’ancienne connectique multijoueurs Link Port de la console pour permettre l’affichage des jeux sur son petit écran. Les touches originelles de la machine suffisent quant à elles pour des contrôles basiques in-game.

Des limitations inhérentes à la Game Boy Advance

Cette solution « peu intrusive » pour la Game Boy Advance confronte néanmoins le joueur aux limitations techniques inhérentes à la console portable. Lancée en 2001, la Game Boy Advance ne peut pas prendre en charge une bande passante bi-directionnelle supérieure à 1,6 Mbps. Les jeux PS1 lancés par le Raspberry Pi donnent donc régulièrement du fil à retorde au vieux processeur de la console.

Pour améliorer le framerate en cas de besoin, Rodrigo Alfonso recommande donc d’abaisser la définition du flux vidéo streamé à 240 x 160 pixels. Autre possibilité : overclocker le processeur de la GBA… une solution toutefois réservée aux utilisateurs les plus aguerris.

Si vous souhaitez reproduire l’expérience chez vous, notez qu’il vous faudra modifier vous-même une cartouche pour y installer un Raspberry Pi, mais aussi charger le code permettant aux jeux émulés par l’ordinateur monocarte d’être diffusés et contrôlés sur la GBA. Rodrigo Alfonso l’a mis à disposition gratuitement sur GitHub.

Comme le précise Engadget, utiliser une PSP semble être une solution bien plus simple pour jouer à des jeux PS1 sur console portable. Des émulateurs PS1 pour PS Vita ou Android sont aussi disponibles si vous souhaitez lancer les titres de votre enfance directement sur un smartphone ou sur une autre console de jeu habituée des fonds de tiroir.

