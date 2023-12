Elle n’en a pas l’air, mais cette console portable est (très) différente des autres

Sipeed, spécialisé dans la commercialisation de matériel open source, a annoncé sa LicheePocket 4A. Cette petite console portable a pour particularité de fonctionner à l'aide d'un processeur RISC-V... une architecture ouverte qui fait de plus en plus parler d'elle.

Les consoles portables actuelles appartiennent dans leur majorité à deux grandes familles : celles équipées d’une puce x86 (Steam Deck, Lenovo Legion Go, Asus ROG Ally, AYA Neo, GPD Win…) et celles dotées d’un processeur ARM (Nintendo Switch, Razer Edge, Logitech G Cloud…). Avec sa LicheePocket 4A, Sipeed veut toutefois tracer sa propre route. Cette petite console, qui adopte un look assez semblable à celui de l’Aya Neo première du nom, mise pour sa part sur un processeur RISC-V.

Bien que peu connue du grand public, cette architecture open source gagne progressivement en popularité, notamment sur le marché des serveurs, de l’IA et des supercalculateurs, mais aussi dans le monde mobile. Nous en avons d’ailleurs déjà parlé puisqu’elle attise de plus en plus la curiosité de certains géants de la Tech, dont Apple.

Une console portable pas comme les autres

Comme le précise WCCFTech, Sipeed a déjà lancé une gamme d’appareils équipés de puces RISC-V, animés le cas échéant par Linux. Parmi eux, des PC portables, une tablette, ou encore des ordinateurs mono-carte. La LicheePocket 4A complète donc cette gamme pour tenter de concurrencer les autres consoles portables avec une approche open source qui pourrait, il est vrai, taper dans l’œil des utilisateurs les plus aventureux.

Dans le détail, cette petite console est équipée d’un SOM (System-on-Module) LM4A Alibaba TH1520, gravé en 12 nm et lancé en début d’année dernière. Cette puce comprend quatre cœurs C910 basés sur l’architecture RISC-V. Elle est ici couplée à 8 ou 16 Go de LPDDR4x (en fonction de la configuration choisie), tandis que le stockage de la console peut atteindre les 128 Go en mémoire interne eMMC. En matière d’affichage, on retrouve une petite dalle HD (1280 par 800 pixels) de 7 pouces.

Le volet connectiques comprend pour sa part une sortie MiniHDMI, deux ports USB-A 3.0, un port USB-C 2.0 et un lecteur de cartes microSD. Le châssis de la console mêle de son côté le plastique et l’aluminium, lit-on, tandis que les contrôleurs transparents placés de part et d’autre de l’écran sont détachables. Au total, la console ne dépasse pas les 25 x 11 x 3 cm pour 630 grammes et fonctionne sous Debian ou Android.

Limitée sur le plan des performances, la LicheePocket 4A se réserve principalement à l’émulation de titres anciens et au rétro-gaming. La partie GPU de son processeur se limite d’ailleurs à une puissance de calcul de 50,7 GFLOPS seulement. Ce n’est donc pas avec elle que vous écumerez les rues de Night City (Cyberpunk 2077).

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures consoles portables ? Notre sélection en 2023

Notons que la console n’est pour l’instant accessible qu’en précommande… et que son prix n’est étonnamment pas encore précisé.