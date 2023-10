Qualcomm et Google passent à RISC-V : la bataille avec ARM prend un nouveau tournant

Qualcomm et Google annoncent l'adoption de RISC-V pour la plateforme Wear OS des montres et bracelets connectés. C'est une architecture concurrente d'ARM qui pourrait devenir une vraie alternative à terme.

On oppose souvent les architectures x86 développés par AMD et Intel sur PC avec l’architecture ARM utilisée par Apple, MediaTek, Nvidia ou encore Qualcomm pour les smartphones, tablettes et PC. Cette dernière a le vent en poupe depuis plusieurs années. Avec les progrès de l’architecture ARM, on peut désormais proposer des PC portables sans ventilation active, et pourtant très performante.

Pourtant, une autre architecture est possible : RISC-V. Depuis quelques années, elle gagne en intérêt et pourrait même devenir une vraie alternative à ARM. Elle a l’avantage d’être basée sur des technologies ouvertes. Contrairement à ARM qui appartient à l’entreprise du même nom. RISC-V franchit un progrès important aujourd’hui avec le soutien de Google et Qualcomm.

Des montres connectées sans ARM

On apprend par un communiqué de presse que Qualcomm et Google s’associent pour adopter RISC-V sur la plateforme WearOS. Il faut bien commencer quelque part, et le mieux est encore de s’attaquer au marché des montres connectées plutôt qu’aux smartphones directement.

Le système WearOS de Google devrait donc bientôt supporter les puces Snapdragon RISC-V de Qualcomm.

Plus tôt dans l’année, les géants du secteur se sont associés pour investir dans la plateforme RISC-V en lançant RISE (RIsc-V Software Ecosystem). Cette collaboration regroupe les plus grands noms comme Intel, Imagination, MediaTek, Nvidia, Qualcomm ou encore Samsung et Red Hat. Parmi les absents notables, on peut indiquer AMD et Apple.

Il est encore trop tôt pour comprendre comment cela pourrait affecter l’usage des futures montres Wear OS. Seront-elles compétitives avec les montres utilisant une puce ARM ? Qualcomm ne s’avance pas encore à annoncer une période de commercialisation pour les premiers appareils équipés.