Cet écran PC MSI de 27 pouces (incurvé et 170 Hz) est la super affaire des soldes

Pour les joueurs et joueuses aux petits budgets, on peut trouver de très bons moniteurs pour jouer, et c’est encore plus vrai durant les soldes : ce MSI G27C4 E2 rafraîchi à 170 Hz ne coûte pas plus de 170 euros.

On le sait, dans une configuration pour le jeu vidéo, l’écran occupe une place centrale et déterminante. Le fait d’avoir un bon moniteur d’une taille correcte, à la fois réactif et fluide peut s’avérer crucial dans vos parties. C’est pourquoi le G27C4 E2 de MSI est idéal, car il a de quoi satisfaire les joueurs et joueuses pour un prix plus abordable grâce à cette remise de 15 % pendant les soldes.

Les points forts MSI G27C4 E2

Une dalle incurvée de 27 pouces en FHD

Un taux de rafraîchissement élevé : 170 Hz

Un temps de réponse 1 ms et compatible AMD FreeSync

Disponible au départ à 199,99 euros, l’écran PC MSI G27C4 E2 est remisé à 169,99 euros sur le site Darty.

Une dalle FHD certes, mais bien immersive

Sur le MSI G27C4 E2, on peut regretter de trouver sa dalle VA de 27 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD. Malgré tout, l’écran affiche une bonne qualité d’image avec des couleurs riches et une belle luminosité de 250 cd/m².

Il se rattrape en choisissant une dalle incurvée à hauteur de 1500R, pour favoriser l’immersion en jeu et le confort visuel. Sur cette grande surface, les joueurs et les joueuses pourront obtenir plus de détails lors d’une partie. Elle est d’ailleurs renforcée par ses fines bordures sur le côté. Ce format s’avère très confortable et adapté à une large variété d’applications et idéal aussi pour de la bureautique.

Réactive pour le jeu

Là où il va plaire aux gamers, c’est pour son taux de rafraîchissement de 170 Hz qui assure un gameplay bien fluide et réactif à tout moment. Les lenteurs ou autres ralentissements durant les combos n’auront pas leur place ici. Tout est pensé pour procurer une excellente expérience de jeu sur cet écran, notamment avec son temps de réponse de seulement 1 milliseconde, idéal pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Le moniteur MSI est aussi compatible avec AMD FreeSync Premium afin de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Pour en profiter un maximum, il est préférable d’y associer une bonne carte graphique. Pour finir, à l’arrière de l’écran, on trouve deux ports HDMI, un DisplayPort et une prise jack 3,5 mm.

