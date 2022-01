Pénurie de cartes graphiques : enfin une éclaircie en perspective cette année

Entre hausse de la production et baisse des prix des cryptos, le marché des cartes graphiques semble enfin trouver une accalmie.

Depuis près de deux ans, il est très difficile de se procurer une carte graphique, d’autant plus à son tarif conseillé. La pénurie tient sa source dans l’explosion de la demande de GPU notamment causée par le marché des cryptomonnaies, mais aussi un usage toujours plus important des puces graphiques dans des domaines comme l’automobile ou l’IA.

Pour les joueurs, le marché est très difficile et très couteux. Nous avons récemment testé la Radeon RX 6500 XT, première carte graphique à utiliser le nouveau procédé de fabrication en 6 nm. Elle affiche des performances médiocres pour une carte graphique de 2022, capable seulement de proposer du jeu en 1080p à 60 images par seconde en ajustant les options graphiques. Son prix théorique est de 210 euros, qui pourrait être intéressant en ce moment pour prolonger la vie d’un PC, mais on la trouve en réalité à plus de 400 euros, quand elle est en stock. Impossible de la recommander à ce prix, pourtant avec la pénurie, certains n’auront peut-être pas le choix.

Heureusement, une accalmie semble enfin se dessiner.

Du stock pour l’été 2022 ?

Depuis plusieurs jours, de nombreuses sources dans l’industrie prédisent une amélioration de la situation. Nvidia a déclaré par exemple à la fin de l’année 2021 que les stocks de cartes graphiques devraient s’améliorer sur la deuxième moitié de l’année 2022. Le média Digitimes Asia indique que la production de substrats ABF, essentielle à la fabrication des GPU, devrait augmenter après le mois de février. La pénurie de substrats ABF devrait être « grandement réduite » d’ici à la mi-2022. AMD et Intel ont également communiqué dans le sens d’une amélioration de la situation, notamment grâce à la production d’ABF.

Comme un bel alignement des planètes, le prix des cryptomonnaies s’est effondrés sur les derniers jours ce qui devrait contribuer à diminuer la demande de GPU. Aux États-Unis, certaines puces ont déjà commencé à voir leur prix baisser, jusqu’à -65% dans le cas de la RX 6800 ou -30% pour la RTX 3070.

