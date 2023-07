Stockage en ligne : oubliez les abonnements avec ces offres disponibles à vie

Vous vous retenez de prendre photos et vidéos de peur de manquer de place sur votre smartphone ? Et si vous optiez pour une solution de stockage en ligne comme celle de pCloud. Le service propose actuellement jusqu’à 85 % de remise sur ses offres « à vie » avec, à la clé, jusqu’à 10 To de stockage.

Il est temps de préparer vos vacances d’été. La valise est bientôt prête et accueille déjà shorts, maillots de bain et crème solaire. Côté tech, inutile de vous encombrer de votre PC, votre smartphone et votre console portable devraient largement suffire.

Grâce à pCloud, vous pouvez accéder à tous vos documents depuis l’appareil de votre choix et bénéficier en prime d’une sauvegarde automatique de toutes vos photos et vidéos de vacances. En plus, jusqu’au 17 juillet, pCloud affiche jusqu’à 85 % de réduction sur les formules « lifetime ». Par exemple, pour un paiement unique de 279 euros, vous obtenez 2 To de stockage à vie (ou plutôt 99 ans pour être exact).

Une disponibilité des fichiers à toute épreuve

Vos tiroirs sont surchargés de périphériques de stockage externes en tout genre et vous en avez assez de prévoir des heures lorsque vous devez rechercher un document précis ?

En optant pour une solution de stockage en ligne comme celle de pCloud, vous pouvez rassembler tous vos fichiers au même endroit et surtout y accéder facilement et rapidement depuis n’importe quel appareil.

Même hors ligne, les documents déjà synchronisés restent disponibles et éditables. Il faut simplement attendre que la connexion soit rétablie pour que les modifications apportées soient synchronisées sur l’ensemble de vos dispositifs.

L’éditeur vous propose à ce titre différents modes d’accès à votre espace de stockage en ligne :

sur le navigateur web de votre choix via l’URL my.pCloud.com ;

via l’application de bureau « Drive » installée sur votre PC (Windows, Mac, Linux) ;

sur mobile via l’application « pCloud » pour iOS et Android.

Cette solution embarque également une fonctionnalité de sauvegarde automatique, pour ne jamais perdre de documents importants ni le moindre souvenir de vacances. L’outil vous permet d’ailleurs de choisir précisément quels dossiers de votre PC, de votre smartphone ou de votre tablette sont à sauvegarder automatiquement.

En plus, aucun risque qu’un fichier ne passe à la trappe, pCloud autorisant le versement de tous types de documents, quel que soit leur format et même leur taille. Pour aller encore plus loin, la firme suisse n’impose aucun bridage sur la vitesse de transfert. Celle-ci dépend alors directement de votre connexion.

Des documents faciles à retrouver et à partager

Si pCloud a tout mis en œuvre pour faciliter la sauvegarde de vos fichiers et les rendre disponibles sur tous types d’appareils, l’entreprise helvétique a aussi fait en sorte qu’ils soient simples à retrouver. L’éditeur a prévu une barre de recherche au sommet de son interface. Et au besoin, l’outil permet également de filtrer chaque fichier par format : document, image, audio, vidéo et archive.

En matière de partage de fichiers, c’est tout aussi facile. Il vous suffit de sélectionner le dossier, puis de cliquer sur l’option « Inviter ». La personne n’a pas besoin de détenir un compte pCloud payant pour bénéficier de cette fonctionnalité. Elle reçoit alors une notification par email et peut accéder à ce contenu. pCloud vous offre aussi la possibilité de générer en deux clics un lien direct que vous pouvez ensuite transmettre directement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez en prime protéger le document par un mot de passe.

Si vous pouvez partager vos fichiers avec vos proches, en retour, vous pouvez aussi leur délivrer un accès en écriture sur un dossier en particulier, afin qu’ils ajoutent leurs propres documents. Cette fonctionnalité est très appréciable lorsque vous devez échanger réciproquement avec vos amis toutes vos photos et vos vidéos de vacances.

Un stockage en toute sécurité

Si pCloud offre un service très pratique de stockage en ligne, et abordable de surcroît, l’éditeur ne fait pas pour autant l’impasse sur la sécurité des données.

L’entreprise dispose de plusieurs parcs de data centers basés au Luxembourg et répond ainsi à la réglementation européenne, dont le RGPD. Tous les fichiers enregistrés sur la solution sont alors chiffrés à la source, grâce à l’option pCloud Encryption et peuvent en prime être protégés par mots de passe.

Les transferts de fichiers entre vos appareils et les serveurs de l’entreprise sont, eux aussi, sécurisés, pCloud ayant recours systématiquement au protocole TLS/SSL. Et pour garantir une confidentialité totale de vos données, la firme helvétique s’engage à n’avoir aucun accès aux clés de chiffrement, et donc au contenu que vous stockez chez eux. Vous seul pouvez consulter et éditer vos documents.

Une belle capacité de stockage à vie à prix mini

Jusqu’au 17 juillet, pCloud fait chuter le prix de ses offres à vie « Lifetime » :

la formule Premium Lifetime de 500 Go est à 139 euros, soit une belle remise de 75 % ;

la formule Premium Plus Lifetime de 2 To tombe à 279 euros, soit une réduction de 75 % ;

la formule Custom Lifetime de 10 To passe à 890 euros après une remise de 85 %.

Dans tous les cas, il s’agit d’un paiement unique et non d’un abonnement annuel. Vous n’avez donc pas de frais cachés et pouvez conserver votre espace de stockage à vie, une option rare sur ce type de service en ligne.

Mais à quoi correspondent réellement 2 To ? Avec une telle capacité de stockage, vous pouvez enregistrer des milliers de photos capturées en très haute définition et même en format RAW. Ainsi, avec cette formule intermédiaire, vous devriez avoir quelques années devant vous avant de saturer l’espace disponible.