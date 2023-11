Ne laissez plus vos données à Google et consorts grâce aux NAS Synology

Avez-vous déjà envisagé de confier vos fichiers à un NAS ? Ce système de stockage, trop méconnu, possède pourtant de nombreux avantages entre accessibilité et sécurité. Et pour le Black Friday, les meilleurs d’entre eux sont en promotion.

Si l’on vous dit NAS, vous penserez sans doute dans un premier temps à un célèbre rappeur américain. Alors qu’en réalité, nous parlons plus ici du Network Attached Storage ou serveur de stockage en réseau en bon français. Un type de serveur informatique pensé pour les particuliers et les professionnels ayant besoin d’un espace de stockage sécurisé, accessible partout et tout le temps. Une sorte de cloud donc, mais dont l’énorme avantage réside dans le fait qu’il est entièrement privé, car entreposé dans votre logement ou dans vos locaux.

Un élément qui fait toute la différence à l’heure où la protection des données personnelles est devenue un véritable enjeu de société et que de plus en plus de personnes cherchent à améliorer leur hygiène numérique. Pionnier en la matière, Synology propose à l’heure actuelle une large gamme de NAS qui allient efficacité et simplicité d’utilisation. Mieux, pour le Black Friday, le constructeur a décidé de réduire le tarif d’une partie de son catalogue, en particulier celui de son best-seller, le DiskStation 923+, qui passe de 699,99 euros à 579,99 euros pour une durée limitée.

Un NAS, c’est quoi en fait ?

Pour l’expliquer simplement, un NAS est en quelque sorte le croisement entre un espace de stockage dans le cloud et un disque dur externe. Du premier, il garde l’accessibilité, car il est connecté en permanence à Internet (via votre box internet). À la manière de Google Drive ou d’iCloud, il suffit d’un appareil connecté au net pour envoyer ou recevoir des fichiers vers où depuis votre NAS. Il offre donc une solution de stockage accessible partout, et tout le temps.

Au disque dur, il emprunte la confidentialité et la proximité. Contrairement aux services de stockages cloud cités précédemment, il n’y a pas d’intermédiaire entre vous et le support de stockage qui héberge vos données. Un NAS est installé chez vous et vous appartient entièrement. Personne, exception faite des utilisateurs autorisés, ne pourra accéder à son contenu sans que vous le sachiez.

Le NAS, un outil parfait pour les professionnels comme pour les particuliers

Que l’on soit professionnel ou particulier, posséder un NAS présente de nombreux avantages au quotidien. De manière assez basique, ce type d’appareil est un support de stockage dopé aux hormones. Avec un espace pouvant monter jusqu’à 50 To sur un modèle comme le DS923+, les NAS sont capables d’héberger toutes les données que vous pourriez avoir envie de mettre à l’abri. Une fonctionnalité déjà très utile en soi lorsque l’on doit régulièrement traiter de gros volumes de données, qui en fait un allié de poids pour de nombreux professionnels.

Autre atout : la sécurité. Outre le fait qu’aucun tiers n’a de droit de regard sur ce que vous stockez sur votre NAS, leur construction même offre plusieurs garde-fous pour protéger vos données. Sans rentrer dans les détails techniques, et en fonction de sa configuration RAID, un NAS est capable de répartir les données stockées sur plusieurs disques durs qu’il abrite. Une sécurité pour éviter les pertes, au cas où un disque aurait un dysfonctionnement par exemple.

Enfin, le gros avantage des NAS réside dans leur grande flexibilité à l’usage. Si votre NAS reste bien à l’abri chez vous, vous pouvez accéder à son contenu ou que vous soyez, et sur l’appareil que vous souhaitez, PC ou mobile, sur une large variété d’OS. Une communication qui se fait dans les deux sens, puisque vous pourrez aussi très simplement sauvegarder vos données les plus précieuses ou que vous soyez.

Pourquoi choisir un NAS Synology ?

Pour commencer, Synology est, à l’heure actuelle, l’un des constructeurs de NAS les plus accomplis sur le marché. Fort de plus de vingt années d’expérience, il propose des produits d’une grande qualité, qui reposent sur une technologie éprouvée et efficace, et dont les performances ne sont plus à prouver.

Mais leur très grande force réside sans doute dans leur simplicité d’utilisation. Pas besoin d’être ingénieur pour mettre en place ou bien gérer votre NAS après l’avoir acheté. La raison ? Un écosystème logiciel extrêmement bien pensé, Synology Drive, qui permet de contrôler le moindre aspect de votre NAS en quelques clics. Fourni d’emblée (et sans surcoût) avec tout NAS Synology, ce logiciel offre de nombreuses fonctionnalités aux utilisateurs, le tout avec une interface fluide et simple à comprendre. Synology Drive permet notamment :

d’accéder et gérer les fichiers présents sur le NAS 24h/24, 7j/7 depuis n’importe quel appareil ;

de créer et partager simplement vos fichiers avec d’autres utilisateurs autorisés.

de suivre précisément l’état de vos données grâce à une synchronisation immédiate des modifications et un historique complet ;

de protéger vos données grâce à un système de sauvegarde, de récupération, ou encore de versionnage efficace.

Au-delà de Synology Drive, les utilisateurs peuvent aussi compter sur Synology Photos, un outil de gestion de galerie de photo puissant et entièrement intégré au NAS. Création d’albums, système de filtrage, partage ou encore routine de sauvegarde de la pellicule de votre mobile ne sont que quelques exemples des fonctionnalités de cette application extrêmement bien pensée.

Découvrez les offres Synology du Black Friday

Pour le Black Friday, Synology propose des promotions sur de nombreux produits issus de son catalogue. L’occasion, par exemple, de retrouver le DS923+, la star du catalogue du constructeur, à prix réduit pour une durée limitée. Compact, ce NAS peut accueillir jusqu’à quatre disques durs SATA III (2,5 ou 3,5 pouces) ou 4 SSD M.2 pour un stockage maximal de 50 To. Généralement proposé à 699,99 euros, il bénéficie d’une remise immédiate de 17 % qui fait descendre son prix à 579,99 euros.

Pour accueillir vos données, votre NAS a besoin de supports de stockage adaptés, et cela tombe bien, parce que Synology propose aussi des réductions sur les modèles HAT3300, que ce soit en 4, 6 ou 8 To. À titre d’exemple, la version 6 To est actuellement vendue 179,99 euros, soit une réduction de 9 % par rapport à son tarif habituel.

