Liseuse, bloc-notes, tablette tactile… voici un nouveau produit tout-en-un avec accès au Play Store

Onyx Boox présente sa nouvelle liseuse Note Air 4 C avec un grand écran couleur aussi bien pour lire que dessiner… et beaucoup d’autres choses.

Onyx Boox Note Air 4 C // Source : Onyx Boox

La société Onyx Boox, spécialiste des liseuses électroniques, et à l’origine de la Go Color 7 que nous avons pu tester, annonce le lancement de sa nouvelle tablette à encre électronique couleur, la Note Air 4 C.

Cet appareil hybride, successeur du Note Air 3 C, combine les fonctionnalités d’une liseuse, d’un bloc-notes numérique et d’une tablette Android. Il bénéficie d’un accès à la plateforme de téléchargement d’applications Google Play Store, un vrai plus.

Onyx Boox Note Air 4 C // Source : Onyx Boox

La Note Air 4 C conserve l’écran e-ink Kaleido 3 Carta 1200 de 10,3 pouces de la précédente génération, capable d’afficher 4 096 couleurs. Rappelons qu’Amazon vient de faire passer sa Kindle à la couleur. La résolution de l’écran de la Note Air 4 C atteint 300 ppi en noir et blanc et 150 ppi en couleur. Les performances matérielles ont quant à elles été optimisées avec un processeur octa-core Qualcomm offrant une amélioration de 50 % par rapport au modèle précédent — selon la marque. La mémoire vive passe à 6 Go (contre 4 Go sur le modèle Note Air 3 C), tandis que le stockage reste à 64 Go, extensible via micro SD jusqu’à 2 To.

Un système d’exploitation plus récent et des milliers d’applications

L’appareil fonctionne désormais sous Android 13, une mise à jour majeure par rapport à l’Android 12 du modèle précédent. Cette nouvelle version s’accompagne d’une interface logicielle personnalisée (v4.0) intégrant des outils avancés pour la prise de notes et le dessin. L’accès au Google Play Store permet d’installer des applications tierces, transformant l’appareil en véritable tablette Android polyvalente.

Onyx Boox Note Air 4 C // Source : Onyx Boox

Techniquement, la lisseuse Note Air 4 C intègre le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1, des haut-parleurs stéréo, deux microphones et un lecteur d’empreintes digitales dissimulé dans le bouton d’alimentation.

La batterie de 3 700 mAh supporte une charge filaire de 15W via USB-C. L’autonomie de l’appareil varie selon l’usage et la marque ne communique pas officiellement sur ce point. Il semblerait toutefois qu’on puisse s’en servir pendant 6 à 8 heures avec le rétroéclairage à plus de 50 %, principalement pour la prise de notes et la lecture.

Onyx Boox Note Air 4 C // Source : Onyx Boox

L’appareil est livré avec un étui de protection magnétique et un stylet Boox Pen qui se fixe magnétiquement sur le côté. Comptez sur un poids de 420 grammes et une épaisseur de 5,8 mm.

Onyx Boox Note Air 4 C // Source : Onyx Boox

La lisseuse, bloc-notes et tablette tactile Onyx Boox Note Air 4 C est disponible dès maintenant à un prix de 549,99 euros, ce qui la place dans le segment des modèles haut de gamme pour ce marché, mais qui offre, sur le papier, de très nombreuses fonctionnalités et un usage polyvalent.