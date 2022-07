Utilisez-vous un assistant vocal ? – Sondage de la semaine

L'utilisation d'un assistant vocal n'est pas forcément la chose la plus répandue qui soit. C'est pourquoi nous avons voulu vous demander si vous en utilisiez un ou non, dans le cadre de notre sondage de la semaine.

En matière d’assistants vocaux (Google Assistant, Alexa, Siri…), on peut parfois avoir l’impression qu’il existe deux types de personnes : celles et ceux qui s’en servent à tout bout de champ et les autres qui n’en ont pas du tout l’usage.

Mais qu’en est-il réellement ? Du côté de celleux qui l’utilisent, on peut sans doute distinguer les utilisateurs frénétiques, qui ont connecté l’intégralité de leur domicile et l’utilisent donc quotidiennement, des utilisateurs plus modérés.

Quant à celles et ceux qui ne les utilisent pas, on peut imaginer plusieurs causes : ils ne connaissent pas plus que ça l’usage, ne savent pas trop quoi faire avec ou même, ils ou elles ont peur de les utiliser. Les scandales autour d’écoutes par des humains de Google Assistant et Siri n’ont pas dû beaucoup aider.

Utilisez-vous un assistant vocal ?

Nous étions donc curieux de vous demander quel est votre usage d’un assistant, dans le cadre de notre sondage de la semaine. Êtes-vous adepte de la pratique ? Si non, pourquoi ?

Chargement Utilisez-vous un assistant vocal ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, rarement

Oui, souvent

Oui, quotidiennement,

Non, je n'y pense pas

Non je n'aime pas ça

Non, je ne sais pas quoi faire avec

Comme d’habitude, nous publierons les résultats de ce sondage d’ici la fin de semaine prochaine. Nous en profiterons pour mettre en avant les commentaires que nous jugerons les plus intéressants, alors n’hésitez pas à nous détailler un peu votre choix.

