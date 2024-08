Découper, graver, dessiner ou imprimer : découvrez les mille et un usages des outils xTool

S’il est tout à fait possible de s’adonner à l’artisanat et aux loisirs créatifs avec les moyens du bord, la pratique en est vite limitée. De bons outils et matériaux sont la clef pour passer à la vitesse supérieure et à ce petit jeu là, xTool fait partie des meilleurs.

F1 Ultra // Source : xTool

Depuis quelques années maintenant, le travail manuel effectue un retour en fanfare auprès du grand public. Une pratique qui se répand donc, mais qui demande malgré tout un certain investissement.

Et c’est là qu’intervient xTool. La firme d’outillage spécialisée propose aujourd’hui un catalogue étendu qui regroupe tous les appareils nécessaires pour concrétiser les visions qui vous habitent. Des outils comme le M1 Ultra, une machine polyvalente qui vous accompagnera à chaque étape de votre projet.

M1 Ultra : une machine 4-en-1 pour réaliser tous vos projets

Si vous souhaitez vous lancer sérieusement dans la création, que ce soit pour votre loisir personnel ou bien avec des visées professionnelles, le M1 Ultra est un excellent investissement. La raison ? Il s’agit sans doute de l’outil le plus polyvalent proposé par xTool à l’heure actuelle avec pas moins de quatre outils interchangeables intégrés :

découpe et gravure laser : grâce à sa tête laser de 20 W, le M1 Ultra est capable de découper des matériaux d’une épaisseur pouvant atteindre 10 mm, et de graver textes et motifs avec une grande précision ;

grâce à sa tête laser de 20 W, le M1 Ultra est capable de découper des matériaux d’une épaisseur pouvant atteindre 10 mm, et de graver textes et motifs avec une grande précision ; découpe et dorure : lame à pointe fine, de découpe ou rotative et pointe de transfert offrent à cet appareil une grande variété d’utilisation dans l’artisanat. L’occasion de réaliser des découpes de précision pour réaliser de petits objets en maroquinerie ou carterie par exemple ;

lame à pointe fine, de découpe ou rotative et pointe de transfert offrent à cet appareil une grande variété d’utilisation dans l’artisanat. L’occasion de réaliser des découpes de précision pour réaliser de petits objets en maroquinerie ou carterie par exemple ; impression jet d’encre : grâce à sa tête d’impression jet d’encre CMJ, le M1 Ultra peut imprimer photos et motifs sur une large variété de supports dans une qualité impeccable ;

grâce à sa tête d’impression jet d’encre CMJ, le M1 Ultra peut imprimer photos et motifs sur une large variété de supports dans une qualité impeccable ; dessin : le M1 Ultra possède une tête capable d’accueillir une grande variété de stylos (bics, feutres, etc) qu’il utilise ensuite pour reproduire vos motifs ou textes sur un support choisi.

Pour ne rien gâcher, xTool propose aussi des modules supplémentaires pour étendre les possibilités de son appareil. Le RA2 Pro permet par exemple d’effectuer une gravure sur un support incurvé grâce à un système de rotation.

La polyvalence du M1 Ultra ne s’arrête pas au type d’opération qu’il est capable d’accomplir. Non, la volonté de xTool de proposer un appareil complet passe aussi par le nombre de matériaux compatible (plus de 1 000 selon le constructeur). Que vous souhaitiez graver du verre ou du métal, imprimer sur du bois ou tissu, découper du papier ou du cuir : c’est possible.

M1 Ultra // Source : xTool

L’autre avantage du M1 Ultra réside dans sa simplicité d’utilisation. xTool, dans sa volonté de démocratiser l’accès à la création, propose un logiciel puissant, mais abordable pour piloter son appareil. En quelques clics, il est possible de choisir et installer le module que vous souhaitez utiliser, définir le motif à découper, graver ou imprimer, et lancer le processus.

Le M1 Ultra est actuellement disponible en précommande avec une réduction de 400 euros qui fait tomber son prix à 1 399 euros. Les livraisons sont prévues pour le début du mois d’août au plus tard.

F1 Ultra : un graveur laser ultra-puissant

Le F1 Ultra est un appareil extrêmement puissant qui, contrairement au M1 Ultra, se concentre exclusivement sur les activités de découpe et de gravure grâce à ses lasers extrêmement puissants. Il embarque en effet un laser à diode 20 W et un laser à fibre 20 W qui lui permettent d’obtenir une gravure ou une découpe impeccable sur tous types de matériaux. Plus puissant, le laser à fibre ne fera qu’une bouchée des métaux, tandis que le laser à diode s’occupera, lui, du bois, de l’acrylique, du cuir ou encore du papier et du verre.

La combinaison de ces deux lasers offre aussi une grande polyvalence au F1 Ultra. Car au-delà de la simple découpe, cet appareil est capable d’effectuer des gravures profondes ou de l’embossage sur la plupart des matériaux comme la pierre, le bois ou le métal. Mieux, les lasers, grâce à un contrôle précis de la température, peuvent graver et colorer le métal (le métal change de couleur en fonction de la chaleur à laquelle il est exposée).

Comme toujours chez xTool, l’évolutivité et la modularité sont à l’honneur. Le F1 Ultra est ainsi compatible avec le support rotatif RA2 Pro pour graver les objets circulaires, mais peut aussi être équipé d’un tapis roulant pour vous aider à augmenter votre productivité et automatiser la production. Il suffit alors de disposer les pièces que vous souhaitez graver dessus, et l’appareil se charge de les déplacer pour les graver les uns à la suite des autres.

F1 Ultra // Source : xTool

De quoi métamorphoser l’appareil en petite chaine de production, idéale si l’on souhaite l’utiliser dans un but professionnel. Le F1 Ultra est d’ailleurs pensé pour un usage professionnel et possède tout ce qu’il faut pour s’intégrer dans un atelier ou une boutique. xTool ayant mis le paquet sur la sécurité, il est tout à fait possible de l’utiliser directement devant des clients souhaitant personnaliser l’objet qu’ils achètent.

Le F1 Ultra est, lui aussi, disponible à la précommande pour une livraison prévue début août. Il bénéficie d’une réduction de 800 euros qui fait descendre son prix à 4 199 euros.

Presse à chaud intelligente : une autre manière d’aborder les transferts

Si la gravure ou la découpe n’est pas votre tasse de thé, xTool propose aussi un autre appareil assez intéressant avec sa presse à chaud intelligente. Sa fonction ? Transférer des motifs sur différents matériaux comme la céramique, l’acrylique ou plus communément, le tissu. Un outil parfait pour personnaliser votre garde-robe, des sacs ou de petits objets à offrir, ou à vendre si vous souhaitez lancer vos propres collections.

Actuellement, xTool propose deux modèles de presse à chaud. Une minipresse d’abord, parfaite pour les surfaces les plus petites, ou les plus atypiques. Et la presse à chaud en elle-même ensuite. Un appareil plus polyvalent qui permet d’appliquer des transferts de grande taille avec une qualité impeccable.

Le grand modèle bénéficie de plusieurs avantages dont un support articulé qui, en plus de faciliter son utilisation, permet d’appliquer une pression continue et égale sur l’intégralité du motif. Et ce afin d’éviter les effets de gondolement ou de décollement.

Presse à chaud intelligente // Source : xTool

Là encore, la simplicité d’utilisation et l’efficacité sont de mise. Grâce au système FlexiControl, les utilisateurs peuvent accéder à une grande variété de réglages et paramètres en quelques instants. xTool à particulièrement mis l’accent sur la gestion de la température (de 100 à 205 degrés) pour s’adapter aux divers matériaux compatibles, et offrir des transferts parfaits à chaque fois.

La minipresse chaude est actuellement vendue 69 euros grâce à une réduction de 30 euros, tandis que le grand modèle est disponible pour 179 euros, là encore grâce à une réduction de 30 euros. Un kit regroupant les deux presses et leurs accessoires est aussi disponible avec une réduction de 90 euros qui le fait tomber à 319 euros.

xTool : des outils polyvalents au service des Makers

Si xTool est une société relativement jeune puisqu’elle existe sous cette identité que depuis 2020, son histoire remonte en réalité à 2012. Alors nommée Makeblock, la société fondée par Jasen Wang proposait des solutions matérielles et logicielles à destination d’infrastructures éducatives, et plus particulièrement, dans le domaine des STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Le but de la société ? Offrir aux élèves les moyens d’exprimer pleinement leur créativité, et les outils pour réaliser une vision, un projet.

La gamme xTool au grand complet // Source : xTool

xTool est le prolongement de cette volonté de Jasen Wang de démocratiser la créativité. Si la société continue de fournir ses services au milieu éducatifs, elle a étendu son domaine d’activité au grand public avec, dès 2021, le xTool D1, un graveur laser aussi simple qu’efficace. Depuis, xTool a grandement étendu son catalogue avec des appareils qui adressent la plupart des domaines de la fabrication. Des outils efficaces, puissants, polyvalents et souvent simples à utiliser.