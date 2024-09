Avec sa conception en titane, cette toute nouvelle brosse à dent électrique est la première en son genre

Solide, léger, durable… Le titane cumule les avantages. Un précieux métal que l’on retrouve déjà sur certains smartphones premium, et qui débarque sur la nouvelle brosse à dents Laifen.

Le brossage de dents, c’est un passage obligé. Sens de brossage, rotation, dureté de la brosse… Si personne n’a le même avis sur ces détails, presque tout le monde s’accorde à dire qu’un brossage électrique est plus efficace qu’un brossage manuel. Et ça, Laifen l’a bien compris.

Non content de proposer d’excellents produits issus de sa gamme Wave, le fabricant vient d’annoncer à l’IFA de Berlin l’arrivée d’un nouveau modèle en titane. Solide et léger, le titane est, en plus, un matériau antibactérien. Un atout non négligeable pour un accessoire qui se glisse dans votre bouche plusieurs fois par jour.

Le titane, un matériau aux multiples avantages

Jusqu’ici, Laifen avait choisi l’acier inoxydable pour ses brosses à dent, un matériau solide et adapté au contact avec les muqueuses. Cette année, le constructeur va plus loin et présente à l’IFA de Berlin un modèle Wave dans un tout nouveau matériau : le titane.

Métal noble s’il en est, le titane est un élément léger et résistant, très utilisé, notamment dans le domaine des sciences et de la médecine pour ses propriétés antibactériennes. Il est par ailleurs résistant à la corrosion, et ses propriétés mécaniques en font un très bon matériau, particulièrement pour les prothèses.

Le titane est un matériau solide et durable, parfait pour le contact avec les muqueuses buccales. // Source : Laifen

En couvrant de titane sa nouvelle brosse à dents Wave, Laifen s’inspire de la médecine pour proposer un appareil durable, adapté à un usage bucco-dentaire et très confortable à utiliser.

Laifen Wave Titane : une brosse à dent électrique qui s’adapte à votre bouche

Sur le marché des brosses à dents électriques, deux équipes s’affrontent : celle des vibrations contre celle des oscillations. Laifen ne fait pas la différence en combinant les deux sur sa Wave. De quoi frotter la plaque sans oublier de nettoyer entre les dents.

La brosse à dent Laifen Wave Titane peut atteindre 66 000 vibrations par minute. // Source : Laifen

La Laifen Wave peut ainsi atteindre les 66 000 vibrations par minute, avec une oscillation jusqu’à 60 degrés, correspondant aux recommandations d’une bonne santé bucco-dentaire. Cependant, pour ne pas abimer vos gencives et votre émail, Laifen a intégré un contrepoids métallique à l’arrière des têtes de brossage pour atténuer les vibrations dans la bouche. La puissance de brossage respecte alors les bouches les plus sensibles.

Sur le manche, un unique bouton vous permet de contrôler votre brosse à dents. Mais c’est en la connectant à votre smartphone depuis l’application (iOS et Android) que l’expérience de brossage se peaufine.

L’intensité des vibrations, la fréquence et l’inclinaison des oscillations peuvent être réglées individuellement sur 10 niveaux. Chacun peut alors jouer avec les réglages pour trouver le brossage le plus adapté à ses préférences.

Côté tête de brossage, Laifen a par ailleurs modifié la composition des poils et a opté pour un matériau TPE (thermoplastiques élastomères) plus souple et surtout antibactérien. Ces nouvelles brosses assurent ainsi un brossage plus doux et plus efficace.

L’application compagnon de la Laifen Wave est très complète. // Source : Laifen

Pour toutes ces fonctionnalités, la brosse à dents Laifen Wave Titane est proposée à 159 euros sur le site du constructeur.

Deux nouveaux sèches-cheveux dévoilés à Berlin

Le Laifen Mini Hair Dryer est adapté aux humains comme aux animaux grâce à son contrôle précis de température. // Source : Laifen

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Laifen a également profité du salon berlinois pour annoncer deux produits complémentaires à sa gamme de sèches-cheveux :

le Laifen SE 2 qui succède au modèle SE. Nouveaux coloris, mode enfant pour un séchage doux, un contrôle de la température toujours aussi précis ainsi qu’un niveau sonore minimal sont au programme de ce nouveau modèle ;

le Laifen Mini Hair Dryer, un petit nouveau qui se distingue par sa taille extrêmement compacte, moins de 300 g sur la balance et un contrôle précis de la température.

Tous les produits de la marque ainsi que ses dernières annonces sont accessibles depuis son site. Le sèche-cheveux Mini Hair Dryer sera quant à lui disponible prochainement chez le constructeur.