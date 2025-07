Économes en eau et en énergie : voici les meilleurs appareils Whirlpool à petit prix

Choisir son électroménager n’est jamais simple. Surtout si l’on souhaite investir dans des produits performants, durables et à la consommation raisonnable, les prix étant souvent assez élevés pour ce type de machine. Heureusement, le meilleur de Whirlpool est actuellement disponible à prix réduit.

Source : MidJourney pour Frandroid

Votre four ne vous convient plus ? Votre lave-linge consomme trop d’eau et fait un boucan d’enfer ? Vous en avez marre de faire la vaisselle et rêvez qu’une machine s’occupe de la corvée ? Ne serait-il pas temps d’investir dans de l’électroménager récent (et de qualité) pour vous simplifier la vie ?

Si la réponse à toutes ces questions est oui, vous avez de la chance, car en ce moment, de nombreux commerçants et e-commerçants ont décidé de faire baisser le prix de nombreux appareils électroménagers de grande marque.

C’est le cas de Darty qui propose actuellement une sélection de produits Whirlpool récents avec de fortes réductions. De quoi économiser, selon le type d’appareil, jusqu’à 40 % sur le prix de lancement et ainsi mettre la main sur des lave-vaisselle ou lave-linge équipés des dernières technologies du constructeur.

Découvrir notre sélection Whirlpool :

Lave-vaisselle Whirlpool W0ID561S : un nettoyage puissant et économique

À l’instar du lave-linge présenté juste au-dessus, le lave-vaisselle W0ID561S profite pleinement des fonctionnalités 6e Sens développées par Whirlpool. Dans ce cas précis, l’ajustement des paramètres de lavage permet d’optimiser chaque lavage pour réaliser jusqu’à 40 % d’économie d’eau et d’énergie (ce qui lui permet d’obtenir un classement énergétique A). La fonctionnalité Natural Dry, qui ouvre automatiquement la porte en fin de programme, permet de sécher la vaisselle naturellement (jusqu’à 99 %), ce qui permet de réaliser des économies supplémentaires.

Doté d’une capacité de 14 couverts, ce lave-vaisselle profite d’une cuve en inox équipée de trois tiroirs. Et si le plus haut, destiné aux couverts, est fixe, celui du milieu est ajustable en hauteur tandis que celui du bas est amovible, ce qui confère à l’ensemble une grande modularité. La présence de jets haute pression situés en fond de cuve permet un nettoyage profondeur pour une meilleure élimination des salissures.

le lave-vaisselle encastrable W0ID561S // Source : Whirlpool

Économique à tous points de vue (il consomme seulement 0,542 kWh et 9,5 L d’eau par cycle), il se démarque aussi par son relatif silence avec un niveau sonore situé aux alentours de 41 dB. Lancé à 999 euros, le Whirlpool W0ID56S est aujourd’hui disponible à 599 euros, soit une réduction immédiate de 40 %.

Lave-linge Whirlpool WPM27WADSFR : la machine à laver qui s’adapte à votre linge, et à vous

L’une des grandes forces de Whirlpool en tant que concepteur d’électroménager, réside dans sa capacité à doter ses appareils de fonctionnalités intelligentes destinées à accompagner les utilisateurs dans leur quotidien.

Outre une cavité de grande taille (12 kg ou 75 L) idéale pour les familles, cette machine dispose du programme Sense Wash, alimenté par les capteurs 6ème SENSn qui permet d’adapter le cycle en fonction du linge chargé dans la machine (attention, cette fonctionnalité est pensée pour les tissus en coton, synthétique ou les charges mixtes). Adaptive Wash de son côté, permet de personnaliser les cycles grâce aux retours de l’utilisateur sur l’application HomeWhiz après chaque lavage.

le lave-linge WPM27WADSFR // Source : Whirlpool

Cerise sur le gâteau, ce lave-linge possède aussi une fonctionnalité nommée Steam Refresh qui permet, en 20 minutes à peine et grâce à la diffusion de vapeur, de rafraîchir votre linge et faire disparaître les plis disgracieux. Une bonne manière d’éviter les lavages inutiles.

Grâce à une ristourne de 22 %, le Whirlpool WPM27WADSFR voit son prix passer de 899 à 699 euros.

Four Whirlpool OMK58RU1X : 10 modes de cuisson pour réaliser tous vos plats

Avec son OMK58RU1X, Whirlpool propose un four encastrable pensé pour cuire les aliments à la perfection. Comment ? Grâce à une répartition uniforme de la chaleur et la bagatelle de dix modes de cuissons pensés pour différents types de plats.

Ce four bénéficie ainsi d’un mode chaleur pulsé qui permet de cuire des plats sur trois niveaux sans mélange de goûts ou d’odeurs, et qui constitue une aubaine lorsque l’on doit cuire un plat et un dessert en même temps (par exemple).

Polyvalent, ce four possède 10 modes de cuisson différents qui permettent aussi bien de cuire (plat traditionnel ou pizza), griller, faire lever une pâte, ou bien cuire de très grosses pièces. Des fonctionnalités dédiées à la boulangerie ou à la pâtisserie vous aideront à réussir vos pousses et votre cuisson sans effort.

le four encastrable OMK58RU1X // Source : Whirlpool

Sachez enfin que ce four signé Whirlpool bénéficie de tous les avantages d’un four moderne comme la porte froide, une grille montée sur rails télescopiques ou encore la pyrolyse et l’hydrolyse. Deux modes qui permettent de nettoyer le four facilement quelle que soit l’occasion.

Et avec un classement énergétique A+, vous ne dépenserez pas plus d’énergie que nécessaire. Un appareil très complet, pratique, qui se démarque aussi par son prix puisqu’il bénéficie actuellement d’une jolie réduction de 20 % qui fait passer son prix de 499 à 399 euros.