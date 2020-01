CES 2020 : Colgate lance la Plaqless Pro, la brosse à dents qui vous apprend à les brosser

L'américain Colgate, lui aussi présent sur le CES, a profité du salon pour présenter sa Plaqless Pro. Cette brosse à dent électrique intelligente fonctionne de pair avec une application pour vous apprendre à vous brosser les dents de façon plus efficace.

Parce que lancer une brosse à dents connectée n’aurait probablement rien de très innovant en 2020, Colgate va plus loin dans le concept avec sa Plaqless Pro. La nouvelle brosse à dents électrique intelligente du fabricant américain se connecte en Bluetooth à votre smartphone et détecte individuellement, sur chaque dent, les zones correctement brossées… et celles qui ne le sont pas. Ces informations sont alors transmises en temps réel sur un « plan » de votre bouche et affichées sur le mobile connecté. Le but ? Vous permettre d’améliorer, à terme, votre technique de brossage pour éliminer entièrement la plaque dentaire.

Une brosse à dents didactique

Interrogés par Engadget, les représentants de Colgate indiquent que la Plaqless Pro est dotée de minuscules capteurs (présents au niveau de la tête de brossage) capables de détecter la plaque dentaire ayant été épargnée. Un processus de détection qui s’exécute pendant le brossage lui-même. Pour plus de praticité, la brosse à dents vous indique aussi par l’intermédiaire d’un anneau lumineux si la plaque dentaire a été éliminée ou non, et ce zone par zone, à l’aide d’une lumière bleue (quand il faut insister) et d’une lumière blanche (quand l’endroit brossé est parfaitement propre).

Une fonctionnalité qui devrait s’avérer plus pratique au quotidien que de consulter son smartphone pendant le brossage. À noter toutefois que les données collectées par la brosse à dents, à force de l’utiliser, donnent lieu à des conseils affichés sur l’application pour apprendre à perfectionner sa technique.

Colgate n’a pas encore donné de précision quant au prix ou au lancement de sa nouvelle brosse à dents (tout juste apprend-on d’un communiqué qu’elle arrivera sur le marché en 2020). La marque a cependant précisé que sa Plaqless Pro doit faire concurrence aux modèles haut de gamme d’Oral-B ou encore Sonicare, proposés aux environs de 200 dollars (soit un peu moins de 180 euros hors taxes).