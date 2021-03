Novarden lance une tondeuse robot pour petite surface et petit budget

Novarden dévoile un nouveau modèle connecté de sa gamme NRL pour satisfaire les utilisateurs qui ont une petite surface à tondre et le budget qui va avec.

Avec le printemps, c’est l’heure de s’occuper de ses extérieurs. Ou plutôt de laisser le robot tondeuse s’en occuper pour prendre plus de temps pour soi.

Spécialiste de l’entretien du jardin, Novarden étend sa gamme de robots tondeuses connectés pour s’adapter parfaitement aux surfaces de moins de 200 jusqu’à 700 m².

Un modèle pour les petits jardins

La surface moyenne des jardins français se situerait autour des 500 m². Si tout un chacun rêve d’un petit bout de terrain, notamment depuis la pandémie et le confinement à répétition, il faut aussi savoir l’entretenir et c’est souvent le plus fastidieux. La tonte du gazon fait partie de ces éléments qui sont passés à l’heure de la modernité en devenant, eux aussi, connectés. Encore faut-il trouver le robot tondeuse adapté, car ces appareils restent un investissement non négligeable à prévoir. Et quand on n’a qu’un petit lopin de gazon, cela ne vaut pas forcément le coût.

Novarden étend donc sa gamme NRL avec un premier appareil, le NRL 250 Connect, qui s’occupe de jardin jusqu’à 200 m². Il vient s’ajouter aux trois autres modèles déjà existants (jusqu’à 300 m², 500 m² et 700 m² — les modèles jusqu’à 600 m² et 1000 m² ne sont pas connectés).

Pour que le robot se montre le plus efficace possible au sortir de l’hiver et avec le jardin à débarrasser qui l’attend, il vaut mieux que sa capacité soit conforme à votre surface.

L’herbe coupée transformée en engrais naturel

Le NRL 250 Connect est un appareil compact (48 x 36 x 21,5 cm) et discret qui se pilote depuis l’app Novarden Green (iOS et Android). Celle-ci permet de programmer le lancement de la session selon le jour et l’heure de votre choix. Vous pourrez choisir la hauteur de coupe (de 25 à 55 mm). Il est également doté d’un capteur de pluie RainSensor pour adapter son travail s’il commence à pleuvoir et regagner sa base de chargement pour finir plus tard. Il est promis silencieux, peut résister à une pente de 20° maximum et dispose d’une autonomie de 45 minutes (90 minutes pour se recharger).

Le robot tondeuse Novarden NRL 250 Connect et son app // Source : Novarden Le robot tondeuse Novarden NRL 250 Connect et sa base de chargement // Source : Novarden Le robot tondeuse Novarden NRL 250 Connect profite de trois lames // Source : Novarden

Le robot dispose de la technologie Mulching, une façon écologique de procéder. L’herbe finement coupée est ramassée et va servir d’engrais naturel pour la pelouse.

Prix et disponibilités du Novarden NRL 250 Connect

Le robot tondeuse Novarden NRL 250 Connect est disponible à 399,99 euros sur le site de Best of Robots ainsi que chez Darty et d’autres sites partenaires.