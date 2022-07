Les aspirateurs Dreame sont encore plus abordables grâce à cette vague de promotions estivales d’Aliexpress

Jamais avare de bonnes affaires, AliExpress propose actuellement de jolies baisses de prix sur diverses références issues du catalogue Dreame. L’occasion de découvrir les meilleurs aspirateurs, balais ou robots de la marque à partir de 129,76 euros.

Encore inconnu quelques années auparavant, Dreame est désormais un acteur incontournable sur le marché des aspirateurs. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la marque chinoise fabrique des produits qui reprennent à leur compte les atouts de la concurrence, mais avec un positionnement tarifaire beaucoup plus intéressant.

De quoi obtenir des aspirateurs balais ou robots bardés de technologies, extrêmement performants, et surtout très abordables, comme le prouvent les promotions actuellement disponibles chez AliExpress.

Les offres Dreame d’AliExpress en bref :

Dreame Bot D9 : aspiration et lavage en un seul appareil à 224,61 euros

Avec son D9, Dreame propose un aspirateur robot très complet, capable aussi bien d’aspirer les saletés que de nettoyer les taches les plus incrustées à l’aide de sa serpillère. Polyvalent, il dispose de plusieurs modes de nettoyage afin de s’adapter aux types de sols ou à vos besoins (nettoyage rapide, en profondeur, aspiration uniquement, etc.).

Côté fiche technique, le Dreame D9 s’en tire avec les honneurs. Il peut ainsi compter sur un bac à eau 270 mL, un bac à poussière de 570 mL et surtout une aspiration puissante pouvant atteindre les 3000 Pa. Il dispose également d’un système de cartographie dynamique et de navigation laser LDS qui lui permet de contourner au mieux les obstacles et optimiser son parcours de nettoyage.

Une application très complète et la compatibilité avec Amazon Alexa viennent compléter la panoplie déjà bien fournie de cet aspirateur. En ce moment, et en cumulant un coupon de 8 euros avec le code SDES724, vous pourrez le trouver à 224,61 euros chez AliExpress.

Dreame V9 : l’aspirateur balai efficace et polyvalent à 129,76 euros

Pour Dreame, un bon moteur fait une bonne aspiration. Et le V9 en est la parfaite illustration. Cet aspirateur est équipé du moteur numérique Dreame Space 3.0, capable d’atteindre les 100 000 tours par minute et de développer une aspiration maximale de 20 000 Pa, ce qui est loin d’être anodin. Il peut aussi compter sur un système de séparation cyclonique des poussières qui lui permet de purifier l’air des particules jusqu’à 0,3 micron.

Ce système de séparation n’est d’ailleurs qu’un des maillons du système de purification de l’air qui est entre autres complété par plusieurs filtres, dont un HEPA entièrement lavable. Terminons ce tour d’horizon en abordant l’autonomie du Dreame V9, qui s’avère excellente avec près de 60 minutes en utilisation normale et 8 minutes en mode maximal.

Livré avec une brosse motorisée et de nombreux accessoires lui permettant de nettoyer une grande variété d’endroits, le Dreame V9 bénéficie d’une jolie baisse de prix. Ajoutez à cela un coupon de 8 euros ainsi que le code promo SDES723 pour le faire tomber à 129,76 euros.

Dreame T30 : le nec plus ultra de Dreame pour 308,23 euros

Le Dreame T30 est sans aucun doute l’aspirateur balai le plus évolué actuellement proposé par le constructeur. Conçu pour la performance, il embarque un véritable concentré de technologies qui en fait un champion de la lutte contre la saleté. Son atout maître ? Un système de nettoyage intelligent qui analyse en permanence les particules aspirées afin d’adapter sa puissance.

Le Dreame T30 repose sur un duo particulièrement efficace constitué par son moteur cyclonique aussi puissant que silencieux d’une part et de l’autre par sa brosse mécanique spécialement conçue pour venir à bout des saletés sur tous types de sols. Pour couronner le tout, il dispose d’une autonomie qui avoisine les 90 minutes en mode éco, et 35 minutes en mode standard.

Petit plus loin d’être désagréable, cet aspirateur arbore un écran HD capable d’afficher de nombreuses données, de la batterie restante aux données récoltées par les capteurs de poussière en passant par le témoin d’utilisation du filtre. En cumulant la promotion actuelle avec un coupon de 8 euros et le code SDES722, le Dreame T30 est actuellement disponible pour 329 euros.